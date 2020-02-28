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"Нас могут выселить в любую минуту". Медики обратились к президенту

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- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
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Сотрудники медицинских учреждений обратились к президенту Сооронбая Жээнбекову, чтобы привлечь внимание главы государства к их проблеме. Медики считают, что в любой момент их вместе с семьями могут выселить на улицу из общежития, в котором они живут более 15 лет. Подробности этой истории они рассказали редакции VB.KG.

Замира Бекботаева до пенсии работала врачом в Национальном госпитале. C 2005 года она проживает в общежитии по адресу улица Фучика, 24. В пятиэтажке проживает 100 семей - все бюджетники. Из них 55 семей медиков, остальные - воспитатели в детских садах, милиционеры и соцработники.

- До 2005 года медики жили в общежитии по улице Боконбаева 144а, потом нас попросили переехать на Фучика, но с условием, что мы сможем приватизировать наши комнаты. Шли годы, а обещания, так и остались обещаниями. Последние месяцы стало еще хуже - нам отказываются продлевать прописку. Из-за этого мы не можем устроить детей в школу, получить военный билет и обменять документы, - рассказывает Замира Бекботаева.

Женщина опасается, что в любой момент их попросят освободить комнаты в общежитиях, и люди, многие из которых уже вышли на пенсию, останутся без крыши над головой.

- До нас дошли слухи, что сейчас на общежитие оформляется красная книга. Не могу точно сказать готовы документы или нет, но это говорит о том, что никто не собирается исполнить обещание и позволить приватизацию, - продолжила Замира Бекботаева.

Жильцы общежития по Фучика неоднократно писали письма в правительство и министру здравоохранения, проводили митинг и жаловались депутатам. Первым откликнулся депутат ЖК Жанар Акаев. Благодаря ему дело сдвинулось с мертвой точки, проблему обещали решить, но потом опять забуксовали. Евгения Строкова поднимала эту тему в Жогорку Кенеше, была проведена проверка и депутаты рекомендовали решить вопрос в пользу жильцов.

- Здание общежития находится на балансе Кыргызского государственного института переподготовки и повышения квалификации врачей. Раньше в этом здание была наркология, потом его переоборудовали под общежитие. Но условия далеки от идеальных: планировка коридорного типа, комнаты по 18 квадратных метров, санузлы - общие на несколько комнат, горячей воды нет. За проживание мы оплачиваем по 2 тысячи в месяц. Прежний директор заключал с нами договор, но после того как директором стал Рустам Курманов договоров с нами не заключают, живем, получается, на птичьих правах, а деньги тем не менее платим, - продолжила Замира Бекботаева.

Жители общежития уверены, что кто-то влиятельный мешает приватизации общежития и заинтересован в том, чтобы выжить жильцов из здания.

Рустам Курманов был назначен ректором Кыргызского государственного института переподготовки и повышения квалификации врачей в мае 2019 года. Еще раньше он работал главой Департамента лекарственного обеспечения. И был уволен после громкого скандала из-за выявленной Генпрокуратурой финансовой недостачи в кассе учреждения. В 2017 году надзорный орган сообщил, что насчитали ущерб государству в размере 945 млн сомов. Было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление служебным положением". Указом президента Курманов был уволен.

После его назначения ректором в Институт переподготовки и повышения квалификации, Министерство здравоохранения сообщило, что у Рустама Курманова нет проблем с законом. Он не был судим и не привлекался к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/385800
Теги:
Минздрав, приватизация, Кыргызстан, медики
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