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Концерт артистов КР и РФ впечатлил москвичей

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- Евгений Денисенко
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Большой концерт, состоявшийся в Москве в ознаменование открытия перекрестного года России в Кыргызстане и Кыргызстана в России, стал событием в культурной жизни российской столицы. Так считают зрители, побывавшие на этом музыкальном празднике, который состоялся 27 февраля в Государственном Кремлевском Дворце.

Концерт открылся отрывком из эпоса "Манас" в исполнении лауреата Государственной премии имени Токтогула Самата Кочорбаева. А следом артистами фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан" и Государственного ансамбля танца "Ак Марал" имени Н.Тугелова была показана масштабная хореографическая композиция "В стане Манаса". Ее сменила песня "Ала Тоо", с которой выступила народная артистка КР Саламат Садыкова. Своими виртуозными наигрышами зал покорили лауреат международных конкурсов комузит Закирбек Дуйшенбек уулу и солист Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.Осипова балалаечник Александр Николайчук.

Солист Государственного академического Большого театра России Алексей Татаринцев и народный артист КР Керим Турапов исполнили русский романс "Метелица", солистка Большого театра Анна Аглатова и солистка Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева Заира Раимбекова – "Иссык-Кульский вальс", заслуженная артистка КР Асель Бекбаева и лауреат международных конкурсов Айзирек Момунова – "Кыргыз жери", солист Кыргызского театра опервы и балета Данияр Доолотбаков – "Вдоль по Питерской", народная артистка СССР Самара Токтакунова – "Маш ботой". На сцену вновь выходили "Камбаркан" с "Оп, майда" и Ак-Марал с "Эргиме", "Мин кыя". Зрители дружно аплодировали ксилофонистам-учащимся музыкальной школы имени М.Абдраева Мырзайым Токтосуновой и детской музыкальной школы имени С.Танеева и Алексею Омельянчуку. Пронзительно прозвучал в исполнении заслуженной артистки России, известной актрисы театра и кино Анны Большовой отрывок из повести Чингиза Айтматова "Материнское поле". И настоящим символом кыргызско-российской дружбы стала песня "Достук ыры", которую исполнила группа российских и кыргызских певцов.

- Мастерство всех исполнителей, богатейшие костюмы и декорации не могут не впечатлять. Это было незабываемое зрелище, и оно надолго запомнится всем, кто находился в зале, - считает исполнительный директор Евразийского Делового союза Сергей Шубин .

- Кыргызстанцы уже стали неотъемлемой частью российского общества. А сегодня все мы смогли вновь насладиться богатым песенным, танцевальным и музыкальным искусством наших стран, - говорит президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

- Все номера концерта были хороши. Особое место занял отрывок из повести Чингиза Айтматова "Материнское поле", который прочитала российская актриса Анна Большова. Отрывок о том, как солдат вернулся с Победой обратно. "Можно ли жить без войны?" - звучал вопрос в этом отрывке от лица земли-матери. Это зависит от воли людей. Отрывок знаменитой повести напоминал о жертвах Большой войны и возвращал к словам президентов о том, что две страны сотрудничают в обеспечении безопасности. Воля президентов, лидеров стран в том, чтобы жить без войны, - таково впечатление, писателя-публициста Димитрия Верхотурова.

А в завершение концерта на сцену вновь вышли президенты Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков, который здесь же открывали перекрестный год России в Кыргызстане и Кыргызстана в России и на прощание помахали всем рукой.

Остается добавить, что в подготовке этой программы приняли участие народный писатель КР Султанбек Раев и заслуженный деятель культуры КР Кайрат Иманалиев (художественные руководители), народный артист КР Алтынбек Максутов и Сергей Цветков (главные режиссеры), заслуженный деятель культуры КР Зайнидин уулу Улан (сценарий), заслуженный артист КР Искендер Сартбаев (режиссер-постановщик), заслуженный художник КР Жанышбек Жамурзаев (главный художник-постановщик), заслуженная артистка КР Анаркуль Нургалиева (главный балетмейстер) и народный артист России Петр Шаботлай (генеральный директор – художественный руководитель Государственного Кремлевского Дворца).


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URL: https://www.vb.kg/385805
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, концерт, Россия, Москва, сотрудничество, Кыргызстан
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