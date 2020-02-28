Афиша культурных мероприятий в Бишкеке

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 29 февраля, приглашает зрителей в Малахитовый зал на концерт солистов оперы.

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 1 марта, вниманию публики будет представлен шедевр Петра Чайковского - балет "Лебединое озеро" в четырех действиях. Главные партии исполнят солисты Государственного академического Большого театра России (Москва), лауреаты международных конкурсов Ольга Марченкова и Клим Ефимов.

Начало в 17 часов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова в субботу, 29 февраля, приглашает зрителей на Большой сцене посмотреть черную комедию "Уйти или остаться". Спектакль поставлен по пьесе Неды Нежданы "Тот, который откроет дверь".

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 1 марта, утром на Малой сцене артисты театра для детей сыграют сказку Самуила Маршака "Теремок". Вечером уже на Большой сцене вниманию взрослой публики будет представлена графическая сюита "Поле" по повести Чингиза Айтматова "Материнское поле".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня, 28 февраля, можно посмотреть спектакль "Играем Андерсена". Представление создано по произведению Владимира Синакевича, в основу которого легла сказка Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок".

Начало в 14 часов.

В субботу, 29 февраля, в репертуаре БГДТ концерт группы "Аура", играющей фолк– джаз.

Начало в 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 1 марта, приглашает самых маленьких зрителей и их родителей на два сказочных представления. Они пройдут на русском и кыргызском языках. Сначала ребята смогут увидеть спектакль "Маша + Миша" по пьесе Галины Латышевой. А затем их ждет встреча с героями истории под названием "Апата".

Начало представлений в 11 и 12 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка произведений, созданных участниками международной творческой группы ALMALINE (неформальное объединение профессиональных живописцев, графиков и скульпторов). Вниманию бишкекчан и гостей нашего города здесь представлены живописные произведения, родившиеся во время 8–й зимней сессии пленэрной живописи в январе этого года в Чон–Кемине. Это работы Айыпа Алакунова, Геймрана Баймуханова, Нуршидина Баратова, Серика Есентаева, Жакшыбека Жунушева и других творцов.

Выставка продолжит свою работу до 14 марта.

Музей открыт все дни недели, кроме понедельника. Приходите с 10 до 17 часов.

КНМИИ находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики - галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова 3 марта открывается персональная выставка живописи Андрея Золотова "Семь цветов солнца".

Открытие выставки - в 15 часов 30 минут.

Вход свободный.

Экспозицию можно будет посетить до 18 марта.

Галерея "Дубовый парк" работает с 11 до 18 часов. Выходной день - понедельник.

Приходите по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В "Галерее М" 4 марта открывается персональная выставка художника Рината Ханафеева "Узелок солнца", приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта. В экспозиции более 80 работ, на написание которых автора вдохновили представительницы прекрасного пола.

Выставку можно будет посетить до 21 марта.

Приходите с 10 до 18 часов.

"Галерея М" расположена по адресу: улица Манаса, 40 (пересекает проспект Чуй).

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