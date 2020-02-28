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Гороскоп со 2 по 8 марта

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- ВБ
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Овен. Смените тему для разговора, не возвращаясь к обсуждению проблемных вопросов как на работе, так и дома. Это в очередной раз испортит настроение, но ничего по сути не изменит. Выберите подходящий момент для объяснения в чувствах, устройте романтичный ужин, даже не дожидаясь праздника, и настроение близких людей изменится, а вместе с ним вернется оптимизм и к вам, что поможет найти иные способы для устранения проблем на работе.

Телец. Рано опускать руки, столкнувшись с непониманием и получением отрицательного ответа на важное сообщение. Вокруг происходит много интересного, что выпадает из вашего поля зрения. Совет руководства и влиятельных людей, поддержка новых знакомых натолкнут на интересные идеи, которые станут выходом из тупика. Небольшие успехи в делах, ободряющие сообщения близких людей помогут отыскать лазейку для претворения в жизнь давних планов.

Близнецы. Думая только о том, где достать деньги для желаемых покупок или коммерческих сделок, вы можете потерять спокойствие и в конечном итоге стать заложником навязанных кем–то желаний. Воздержитесь от кредитов. Пересмотрите планы и цели. Выбрав другие приоритеты, вы без существенных затрат преуспеете в делах, а также придумайте способ оригинально и ненакладно для бюджета поздравить с праздником, вызвав при этом настоящий восторг.

Рак. Пора уже привыкнуть к ворчанию руководства и деловых партнеров. Без каверзных вопросов и замечаний они не могут обойтись, такой уж у них характер. Вскоре настроение поменяется, и эта черта их характера станет менее заметной, а пока лишний раз не беспокойте с просьбами и запросами. Морально поддержат коллеги, а небольшие финансовые поступления позволят сделать подарки, бюджет которых изначально выше запланированного.

Лев. Полученные известия неприятны, но не трагичны, а потому не падайте духом. Возможно, некоторые встречи и поездки будут отложены в последний момент отчасти из–за плохой погоды. Зато появится возможность отдохнуть, привести в порядок здоровье и нервы и в хорошем настроении устроить в скором времени отложенные встречи и поездки. Полученные подарки и комплименты влиятельных людей станут полной неожиданностью, что внесет лепту в создании празднично-весеннего настроения.

Дева. Либо неразделенная любовь, либо неполученные вовремя деньги, на которые вы рассчитывали, а возможно, и то и другое станет причиной хандры. Реальность будет отличаться от желаемой, но и это поправимо. Деньги придут с небольшим опозданием, да и ответ от любимого человека окажется вселяющим надежду, если только не торопить. После периода неопределенности и томительного ожидания, свидания и поездки состоятся, а вечеринка окажется намного увлекательнее задуманной изначально.

Весы. Разногласия в доме станут заключительным аккордом в череде разногласий. Выдержав очередную порцию критики, главный смысл которой окажется прежним, и не поставив точку в отношениях, вы перевернете не самую лучшую страницу жизни и приступите к созданию новой главы, главные лица в которой останутся прежними. Настроение поднимут небольшие финансовые поступления, которых вполне хватит для проведения праздничных вечеринок и покупки подарков.

Скорпион. Оставьте в покое людей, с которыми никак не удается встретиться. Неоднократно обговорив дату и время встречи, вы все же получите отказ в последний момент. Возможно, это и к лучшему. Суета при некомфортной погоде может утомить. Взамен несостоявшихся деловых и дружеских встреч, вечеринок и свиданий состоятся другие, что не только вернет хорошее настроение, но и создаcт много новых и жизнеспособных планов.

Стрелец. Финансовые затруднения пока сохранятся, но они не станут серьезной помехой для поездок, общения с друзьями и деловыми партнерами, свиданий и вечеринок, если не зацикливаться на заведомо непосильных для бюджета тратах. Получив заряд оптимизма и бодрости от общения, удастся свежим взглядом оценить возможности и найти способ для пополнения казны. К празднику финансовые проблемы начнут решаться, и необходимые покупки будут сделаны.

Козерог. Домочадцы не смогут удержаться от критики в ваш адрес. Скорее всего, ваши взгляды и некоторые планы мешают общению, а потому возьмите на заметку слова близких людей. Отбросив устаревшие принципы, вы проще станете смотреть на жизнь и вместе с приходом весны начнете преображаться. Обиды покажутся смешными даже вам, и, оставив их в прошлом, вы сможете прийти к успеху не только в делах и учебе, но и в делах амурных.

Водолей. Слухи не будут давать покоя. Возвращаясь в мыслях к неприятному разговору, вы лишаете себя спокойствия, что отразится и на здоровье. Отдохните, и назойливые мысли перестанут вас преследовать. Восстановятся здоровье и настроение, что даст силы для новых деловых встреч, переговоров и, конечно, вечеринок, свиданий. Повысится самооценка, а недоброжелатели окажутся поверженными. Получение доходов и подарков станет хорошим завершением недели, которая началась с тревог.

Рыбы. Оставив предложения коллег и деловых партнеров без внимания, вы не ввяжитесь в затратные проекты, а также избежите ненужных покупок. Оставшись наедине со своими мыслями, вы поймете, как поступить в данный момент, и благодаря подсказкам интуиции поправите материальное положение. Освободившись от финансовых проблем, вы сможете получить удовольствие от праздничных вечеринок, поездок и свиданий, искренне радуясь общению.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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