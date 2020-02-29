Сторонника Атамбаева увезли в РОВД из-за митинга Садыра Жапарова

Героя Апрельской революции Доктурбая Тологонова задержали сотрудники 10-го управления МВД, утверждает член СДПК Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

"Члена СДПК, героя Апрельской революции Тологонова Доктурбая (все знают его, как Ороз байке) утром увезли в РОВД Иссык-Атинского района сотрудники десятого управления. Только что с ним связалась. С него требуют объяснительную относительно митинга, намеченного на 2 марта сторонниками Садыра Жапарова. Интересуются, будет ли он принимать участие в митинге и имеет ли отношение к его организации. Но это абсурд! Требуем от правоохранительных органов прекратить давление на наших партийцев! Партия СДПК и сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева не имеют никакого отношения к предстоящему митингу!", - написала Кундуз Жолдубаева.

Отметим, 2 марта на площади Ала-Тоо планируется провести митинг сторонников экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. Массовое собрание согласовано с городскими властями.