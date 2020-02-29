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Митингующие 2 марта планируют захватить власть?(аудиозапись)

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- ВБ
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В Бишкеке 2 марта некие лица планируют организовать акции беспорядков вплоть до захвата государственных учреждений. По крайней мере, к такому выводу приходишь после прослушивания телефонного разговора, аудиозапись которого появилась в соцсети.

Согласно записи, разговаривают два человека, один из которых дает указание другому, в частности, агитировать людей ехать в Бишкек 2 марта.

Отрывок аудиозаписи разговора:

"Первый: В группах идет обсуждение, что нужно в Бишкеке совершить захват власти. Как иссык-кульские будут готовы, вы тоже будьте наготове.

Второй: Думаю сначала надо Нарын и Ат-Баши захватить

Первый: Сейчас захват сел без толку, надо снести голову дракона, рубить же только хвост без толку. В регионах вас быстро разгонит милиция. Поэтому сюда надо ехать по любому. Это власть уйдет по любому. Здесь же никому нельзя дать уйти, всех надо захватить. Надо также взять СНБ и закрыть депутатов.

Самое главное, в Бишкеке надо взять этих шакалов Сагынбека, Шаки, Нурлана и заставить их раскошелиться. Бишкек сейчас еле-еле стоит. Главное начните, и вы увидите какой шум поднимется.

У нас 20 машин, у вас сколько есть? По этому вопросу договаривайтесь с лидерами.

Скажи своим людям, что надо идти к Белому Дому и срубить голову дракона, а не возиться с хвостом. Главные там сидят в парламенте которые подписывали. Этот парламент надо захватить и не дать никому сбежать. 2 марта выйдем, якобы, на мирный митинг по Кутору, Джерую и Китаю. Поэтому хорошо людей агитируй! Скажи им, что 2 марта надо идти на Бишкек, в регионах действовать без толку".


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URL: https://www.vb.kg/385826
Теги:
массовые беспорядки, митинг, революция, Бишкек, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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