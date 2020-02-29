Вода в реке Аламедин стала ядовито-зеленой. Комиссия изучает причины

В Чуйской области создана комиссия Гражданской защиты, которая изучает информацию о загрязнение воды в реке Аламедин. Об этом VB.KG рассказал полпред Чуйской области Алтынбек Намазалиев.

По его словам, сейчас специалисты проходят обход русла реки. Были найдены участки, где вода приобрела зеленый оттенок. Изъяты пробы воды и почвы для установления причин.

- Сейчас можно сказать, что это не заражение опасными химическими веществами. Нет специфических запахов, не наблюдается гибели рыб и птиц на поверхности воды и прибрежных местах. Возможно, в воду попал краситель, но это только предположение. Утверждать что-то с уверенностью, можно будет после заключения специалистов, - прокомментировал Алтынбек Намазалиев.

В состав комиссии по Гражданской защите Чуйской области вошли должностные лица Межрегионального управления госэкотехинспекции по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам, Управления МЧС КР по ЧО, Чуй-Бишкекского территориального управления Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР, Ысык-Атинского ЦГСЭН с функциями координации по Чуйской области и ГУВД ЧО, также полномочным представителем ПКР.

Отметим, сегодня пользователь соцсетей загрузил видеозапись, на которой вода в реке Аламедин была окрашена в ярко-зеленый цвет. Он предположил, что реку могли заразить химическими веществами. Корреспондент VB.KG также выехал на место, однако необычного цвета воды не увидел. Позже к реке выехали специалисты мэрии Бишкека, они заявили, что река абсолютно чистая, а видеозапись горожанина назвали фейком.