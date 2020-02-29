Задержан подозреваемый в призывах к захвату власти на митинге 2 марта

Задержан мужчина, подозреваемый в планировании захвата власти во время митинга 2 марта в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Аудиозапись телефонного разговора двух мужчин распространялась в социальных сетях.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен и задержан один из них - гражданин КР О.Б.

"ГКНБ проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению провокационных материалов в целях нагнетания общественно-политической ситуации в стране", - говорится в сообщении.

Также ГКНБ напоминает, что за распространение провокационных и других материалов подобного характера по дестабилизации общественности, предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.