МВД будет жестко пресекать любые противоправные действия на митинге

МВД Кыргызстана предупреждает, что нарушения порядка в ходе митинга, который планируется провести на площади Ала-Тоо сегодня, 2 марта, будут жестко пресекаться.

"Любые попытки дестабилизировать обстановку в Кыргызстане будут пресекаться в рамках закона жесткими мерами, а виновные будут привлечены к ответственности, министерство внутренних дел не позволит раскачать или дестабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Правоохранительные органы принимают необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности. Создан оперативный штаб, составлен план мероприятий. Осуществляется комплекс предусмотренных законом оперативно-профилактических мер в местах массового скопления населения, а также в среде организованной преступности, направленный на сохранение общественно-политической стабильности в стране.

"МВД призывает всех физических и юридических лиц к соблюдению законности при проведении митингов. Мы считаем, что любые акции надо проводить в рамках закона, нельзя злоупотреблять свободами, предоставляемыми демократией. Противоправные деяния наносят большой вред не только государству и обществу, но и создают угрозу безопасности других граждан республики. Неким заинтересованным лицам, пытающимся раздуть конфликт и извлечь для себя пользу, выгодно дестабилизировать обстановку. За содеянное придется ответить перед законом", - отмечается в сообщении.

Органы внутренних дел предупреждают, что намерены жестко пресекать любые противозаконные действия.

"МВД не участвует в политических вопросах, одинаково относится ко всем, но в случае обнаружения на митинге нарушений правопорядка, все факты фиксируются и будут приниматься жесткие меры к нарушителям закона", - отмечают в МВД.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики напоминает, что за распространение провокационных и других материалов подобного характера с целью дестабилизации ситуации, предусмотрена уголовная ответственность в

рамках действующего законодательства.

Напомним, сегодня на площади Ала-Тоо пройдет митинг в поддержку Садыра Жапарова.