Каптагаев предложил ограничить поцелуи, объятия и хождения по тоям

Намедни Эмильбек Каптагаев опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как можно остановить коронавирус.

И заметьте, высказался не какой–нибудь санитарный врач, а руководитель Национального института стратегических исследований! Во какой уровень! Спустился к нам с интеллектуальных высот, озаботился сирыми и убогими.

И как вы думаете, что он предложил? По словам главного стратега, следует ограничить поцелуи, объятия и хождения по тоям - это становится небезопасно. "Можно просто здороваться при встрече за руку, не обязательно лезть целоваться", - считает Каптагаев.

Он предлагает кыргызстанцам сознательно ограничить застолья. Как говорил Швондер: "Мы предлагаем, профессор, вам добровольно, в порядке трудовой дисциплины отказаться от столовой".

"Конечно, совсем не ходить на тои или поминки не получится. Что касается поцелуев, еще раз повторю, можно их ограничить", - еще раз уточняет Каптагаев.

А тем временем истерия по поводу коронавируса вылилась в обсуждения в Жогорку Кенеше. Например, депутат Бактыбек Турусбеков тоже считает, что следует подумать об ограничениях массовых торжеств, пока не спадет угроза.

А слуга народа Камчыбек Жолдошбаев предлагает запретить въезд китайцам в Кыргызстан. Он посетовал, что на базарах их слишком много.

"Кто их проверяет, а вдруг они заражены? Нам следует запретить китайцам приезжать в Кыргызстан, это действенная мера. Одной закрытой границы недостаточно", - отметил нардеп и добавил, что никто не может дать точные данные, сколько находится в Кыргызстане граждан КНР. Сколько из них с момента вспышки съездили на родину и вернулись.