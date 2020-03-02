Граждане Молдовы в КР через почту наладили контрабанду табачной продукции

АКС ГКНБ КР задержаны граждане Молдовы "Ш.О." и "Б.Г.", которые с 2013 года в сговоре с должностными лицами государственных органов КР под видом оказания почтовых услуг организовали устойчивую коррупционную схему по контрабандному ввозу в КР табачной продукции из Таджикистана и Казахстана для последующей их отправки в США, Канаду и страны Западной Европы без уплаты соответствующих платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, установлено, что вышеуказанные иностранные граждане, используя статус назначенного почтового оператора Кыргызской Республики, организовали канал нелегальной отправки товаров в другие страны напрямую из КНР, что также является нарушением регламента Всемирного почтового союза, членом которого является КР.

"В ходе обысков офиса и склада указанной фирмы обнаружены и изъяты партия табачной продукции без акцизных марок КР, на сумму более 6 млн. сом, а также наличные денежные средства в размере 250 тыс. долларов США и 620 тыс. сом.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.228 (Производство продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок) и ст. УК КР.

Задержанные граждане "Ш.О." и "Б.Г." водворены в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие".