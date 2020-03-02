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Студенты из КР получат новые специальности в вузах Хабаровска

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- Евгений Денисенко
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Расширяется перечень вузов Хабаровска, в которых студенты из Кыргызстана смогут проходить обучение на бюджетных отделениях. В ближайшее время такую возможность предоставят еще два высших учебных заведения, расположенных в этом городе, - Дальневосточный государственный медицинский университет и Тихоокеанский госуниверситет (образован на базе политехнического института).

Об этом сообщил почетный консул Кыргызстана в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев. По его словам, уже достигнуты договоренности о заключении им соответствующих соглашений о сотрудничестве с руководством данных вузов. Ранее аналогичные документы были подписаны с ректоратами Хабаровской государственной академии экономики и права и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. А в прошлом году в них были вручены дипломы первым выпускникам-кыргызстанцам.

Их молодые соотечественники также продолжают учебу в Дальневосточной государственной академии физической культуры, в текущем году в ней ждут очередное пополнение из КР.

Долгосрочный проект по сотрудничеству вузов Хабаровска с Кыргызстаном стартовал по инициативе Кадырбека Мырзабаева в 2015 году. И в настоящее время здесь, по его словам, приобретают различные специальности около 150 юношей и девушек – граждан этой республики. Им предоставлены общежития, они получают стипендию, участвуют в студенческой общественной и научной жизни.

Всеми действующими и будущими соглашениями предусмотрено, что для поступления в перечисленные вузы молодым кыргызстанцам не надо отправляться в Хабаровск. Приемные экзамены у них принимают специальные выездные бригады из числа преподавателей этих университетов, которые в экзаменационный период откомандировываются в Бишкек и Ош. И те, кто прошел вступительные испытания, по приезду в Хабаровск сразу приступают к занятиям, отметил Кадырбек Мырзабаев.


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URL: https://www.vb.kg/385844
Теги:
вуз, посольство, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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