Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Текебаев о митинге: Не могу принять участие по независящим от меня причинам

747  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Маловероятно, что сегодняшний митинг сторонников Садыра Жапарова перерастет в беспорядки или попытку совершить новую революцию. Таким мнением с VB.KG поделился лидер "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев.

- Я хочу отметить, что предстоящий митинг проводится строго в рамках закона. Организаторы соблюли все бюрократические требования, поставив в известность власти города. Те не пытались запретить митинг. Однако, очень важно, чтобы сегодня не было нарушений и закона и правоохранительные органы должны помочь организаторам обеспечить порядок, - считает Омурбек Текебаев.

Политик признался, что хотел бы принять участие в митинге, но не сможет по независящим от него обстоятельствам.

- Вполне возможно, что на митинге будет звучать не только первоначальный призыв об освобождении Садыра Жапарова, но и другие политические, социальные и экономические требования. Это совершенно естественно. Организаторы не могут отбирать участников и ограничивать их. Люди будут приходить со своими проблемами, мыслями и требованиями к властям. Но, я думаю, что все собравшиеся будут благоразумны и не допустят беспорядков, - продолжил Омурбек Текебаев.

Он отметил, что не думает, что сегодняшний митинг может закончится переворотом или попыткой дестабилизировать ситуацию.

- В век интернета совершенно нормально, что появляются разные слухи и разная информация, но я думаю, что все будет в рамках закона, - заключил Омурбек текебаев.

Отметим, в настоящее время на площади Ала-Тоо начали собираться участники митинга в поддержку Садыра Жапарова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385846
Теги:
беспорядки, митинг, Кыргызстан, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  