Текебаев о митинге: Не могу принять участие по независящим от меня причинам

Маловероятно, что сегодняшний митинг сторонников Садыра Жапарова перерастет в беспорядки или попытку совершить новую революцию. Таким мнением с VB.KG поделился лидер "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев.

- Я хочу отметить, что предстоящий митинг проводится строго в рамках закона. Организаторы соблюли все бюрократические требования, поставив в известность власти города. Те не пытались запретить митинг. Однако, очень важно, чтобы сегодня не было нарушений и закона и правоохранительные органы должны помочь организаторам обеспечить порядок, - считает Омурбек Текебаев.

Политик признался, что хотел бы принять участие в митинге, но не сможет по независящим от него обстоятельствам.

- Вполне возможно, что на митинге будет звучать не только первоначальный призыв об освобождении Садыра Жапарова, но и другие политические, социальные и экономические требования. Это совершенно естественно. Организаторы не могут отбирать участников и ограничивать их. Люди будут приходить со своими проблемами, мыслями и требованиями к властям. Но, я думаю, что все собравшиеся будут благоразумны и не допустят беспорядков, - продолжил Омурбек Текебаев.

Он отметил, что не думает, что сегодняшний митинг может закончится переворотом или попыткой дестабилизировать ситуацию.

- В век интернета совершенно нормально, что появляются разные слухи и разная информация, но я думаю, что все будет в рамках закона, - заключил Омурбек текебаев.

Отметим, в настоящее время на площади Ала-Тоо начали собираться участники митинга в поддержку Садыра Жапарова.