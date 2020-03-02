Сегодня истекает срок представления ЕНД юридическими лицами

Сегодня, 2 марта, последний день приема Единой налоговой декларации у юридических лиц. Об этом напоминает пресс-служба ГНС КР.

В связи с этим Государственная налоговая служба КР призывает юридических лиц, еще не представивших декларацию, сделать это до истечения установленного срока.

Сегодня все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 12.00 часов ночи.

Юридическим лицам за несвоевременную подачу декларации грозит штраф в размере 5 тысяч сомов.

Напомним, что до 2 марта текущего года ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.