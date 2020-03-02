Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сегодня истекает срок представления ЕНД юридическими лицами

152  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 2 марта, последний день приема Единой налоговой декларации у юридических лиц. Об этом напоминает пресс-служба ГНС КР.

В связи с этим Государственная налоговая служба КР призывает юридических лиц, еще не представивших декларацию, сделать это до истечения установленного срока.

Сегодня все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 12.00 часов ночи.

Юридическим лицам за несвоевременную подачу декларации грозит штраф в размере 5 тысяч сомов.

Напомним, что до 2 марта текущего года ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385847
Теги:
ГНС, декларация, налоги, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  