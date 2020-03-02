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В Бишкеке начался митинг в поддержку Жапарова (фото)

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- Оксана Гут
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В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начался митинг в поддержку осужденного экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. На акции уже находится порядка 1,5 тысяч человек.

Как заявили организаторы, здесь собрались представители почти всех регионов страны. Накануне в столицу приехали жители Иссык-Кульской области (малая родина Жапарова).

Помимо требований об его освобождении митингующие поднимают проблемы Кыргызстана, связанные с получением многомиллионых иностранных кредитов, с недостаточными, по их мнению, мерами Минздрава КР по недопущению распространения в стране коронавируса и прочие.

Митингующие скандируют "свободу Садыру Жапарову". Перед ними выступила экс-депутат ЖК от фракции "Ата-Журт" Жылдызкан Джолдошова. Она призвала людей не поддаваться на провокации.

Перед памятником Манаса дружинники из числа митингующих оцепили территорию и не пропускают никого к выступающим.

Напомним, ранее МВД распространило сообщение о том, что сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любого рода правонарушения и провокации на митинге.


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URL: https://www.vb.kg/385850
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо, Садыр Жапаров
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