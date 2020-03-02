Завтра в жилом массиве "Ак-Босого" не будет воды

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Ак-Босого-1", "Ак-Босого-2" и на городских водопроводных сетях, завтра, 3 марта, с 9 утра до 17 часов вечера временно будет прекращена подача питьевой воды в жилой массив "Ак-Босого". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Воды не будет в следующих учреждениях:

• Школа № 81;

• Центр семейной медицины (ЦСМ) №14;

• Детский сад №2 "Алтынай";

• Участковый пункт милиции №15;

• МТУ №16.

Отметим, что школа и детский сад, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. ЦСМ будет принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

В случае возникновения проблем с водоснабжением, горожане могут обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458