Митинг в поддержку Жапарова: "Постоим еще часик и разойдемся" (видео)

Участники сегодняшнего митинга в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова начали собираться на площади Ала-Тоо за несколько часов до его официального начала. К 13.00 часам у памятника Манаса находилось порядка полутора тысяч человек. Нескольким десяткам граждан раздали тематические жилеты - они должны были следить за соблюдением порядка.

Собравшиеся рассказали VB.KG, что они приехали с разных регионов, больше всего представителей Иссык-Кульской области. Людей, по данным редакции, собирали некие кураторы по каждой области. Среди них немало членов партии "Мекенчил", главой которой является Садыр Жапаров. Именно поэтому, несмотря на разные требования выступающих, заявивших в общем о недовольстве работы действующей власти, ждут они выполнения лишь одного – освобождения осужденного экс-депутата.

Модератором выступил экс-депутат ЖК от фракции "Ар-Намыс" Каныбек Осмоналиев. Первой слово дали бывшему парламентарию от "Ата-Журта" Жылдызкан Джолдошевой. Он сообщила, что накануне встретилась с братом и женой Садыра Жапарова – Сабыром и Айгуль. А сегодня утром, когда президент Сооронбай Жээнбеков поздравлял ее с юбилеем, передала ему их обращение о помиловании.

"Он сказал, что передаст материалы по их обращению соответственным органам для изучения", - подчеркнула Джолдошева.

Однако, в ходе митинга активисты решили отправить свою делегацию из десяти человек на встречу с главой государства.

"Сооронбай Жээнбеков должен услышать нас и принять решение сегодня", - заявили они.

Делегаты даже направились к "Белому дому", к ним вышел заведующий отделом по работе с обращениями граждан аппарата президента Саякбай Субанов. Выслушав требования митингующих, он отметил, что резолюции митинга будет рассмотрена соответствующими структурными подразделениями. Но итоги будут сообщены позже в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.

Делегаты, вернувшись ни с чем, предложили собравшимся дать аппарату президента три дня на рассмотрение резолюции. Но собравшиеся граждане без воодушевления восприняли это предложение.

"Сейчас высказываются разные предложения. Постоим еще часик, подумаем над решением этого вопроса и разойдемся", - отметил VB.KG один из организаторов митинга Торокан Жунусбеков.