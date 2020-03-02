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Популярные мультфильмы США переведут на кыргызский язык

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- Екатерина Улитина
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Несколько популярных анимационных телесериалов, такие как "Даша-путешественница", "Шиммер и Шайн", "Команда Умизуми" и другие будут переведены на кыргызский язык. Об этом сообщает пресс-служба проекта "Central Asia Design Hub".

По ее данным, проект заключил соглашение со студией Viacom International (Viacom International Studios (VIS)) на приобретение прав на показ анимационных сериалов телеканала Nickelodeon на территории стран Центральной Азии.

"Несколько популярных анимационных телесериалов США будут переведены на пять центрально-азиатских языков при технической поддержке Посольства США.

В церемонии принял участие председатель Нацкомиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики Назаркул Ишекеев, генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации КР Жайнак Усен уулу, Посол США в Кыргызской Республике Дональд Лу и специалисты проекта Central Asia Design Hub.

"Мы рады поделиться оригинальными американскими анимационными телесериалами, которые так полюбились детям. Наши партнерские отношения с телекомпаниями Кыргызстана дадут шанс предоставить лицензионный адаптированный контент на кыргызском языке, а дети получат замечательную возможность наслаждаться популярными американскими обучающими программами. Широкий спектр программ телеканала Nickelodeon, предоставляющего знания и образование, поможет детям раскрыть свой потенциал", – сказал посол США в КР Дональд Лу".


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URL: https://www.vb.kg/385861
Теги:
кыргызский язык, мультфильм, США, Кыргызстан, посол
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