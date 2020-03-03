В Россию из Кыргызстана не пропустили подкарантинную продукцию

Сотрудниками Россельхознадзора и пограничниками РФ пресечена попытка ввоза на территорию Оренбургской области 5 тонн кисломолочной продукции из Кыргызстана. Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, это произошло в пунктах пропуска "Теплое" и "Сагарчин" на российско-казахской границе.

Также остановлен ввоз из КР 0,03 тонны околоплодной пленки ядра грецкого ореха. Все эти товары следовали без сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукта.

В соответствии со статьей 10.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции") перевозчики были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. А грузы возвращены обратно в республику.