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В Россию из Кыргызстана не пропустили подкарантинную продукцию

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- Евгений Денисенко
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Сотрудниками Россельхознадзора и пограничниками РФ пресечена попытка ввоза на территорию Оренбургской области 5 тонн кисломолочной продукции из Кыргызстана. Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, это произошло в пунктах пропуска "Теплое" и "Сагарчин" на российско-казахской границе.

Также остановлен ввоз из КР 0,03 тонны околоплодной пленки ядра грецкого ореха. Все эти товары следовали без сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукта.

В соответствии со статьей 10.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции") перевозчики были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. А грузы возвращены обратно в республику.


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URL: https://www.vb.kg/385866
Теги:
граница, мясо-молочная продукция, Россия, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
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