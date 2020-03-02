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Мэрия Бишкека подсчитывает убытки, причиненные городу сторонниками Жапарова

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- Оксана Гут
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Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" завершили уборку центральной площади "Ала-Тоо".

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, на уборку вышло 23 сотрудника, с привлечением 2 единиц специальной техники, собрано 6 кубов мусора, это тонна.

Очевидцы видели, как митингующие подожгли мусорные баки. На данный момент бригады "Тазалыка" идут по следам митингующих, подбирают мусор и подсчитывают убытки, причинённые городу.

Как отметили в ГУОБДД, дорожное движение в центре Бишкека восстановлено.

Напомним, примерно в 18.30 часов пресс-служба МВД распространила сообщение с призывом к митингующим разойтись. К этому моменту их число составляло порядка 800 человек.

"В начале митинга соблюдался порядок проведения и правила. Однако, спустя два часа модераторы стали не справляться со своей работой", - отметили в ведомстве.

Предложение организаторов к тому чтобы разойтись, митингующие не слушали. В связи с чем в МВД предупредили о принятии мер

в соответствии с законодательством в случае нарушений правопорядка.

Спустя некоторое время правоохранительные органы разогнали митингующих с площади, применив водометы. Демонстранты устроили беспорядки, между ними и силовиками произошли столкновения. По предварительным данным, задержаны около сотни человек.


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URL: https://www.vb.kg/385868
Теги:
задержание, массовые беспорядки, митинг, Бишкек, Кыргызстан, МВД, Садыр Жапаров
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