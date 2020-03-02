Каныбек Осмоналиев задержан

Сегодня были задержаны и доставлены в ГКНБ брат Садыра Жапарова Сабыр Жапаров, Амангелди Артыков и экс-нардеп Каныбек Осмоналиев. О этом редакции VB.KG сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, эти лица намеревались выдвинуть требования об освобождении Садыра Жапарова с последующей провокацией митингующих к массовым беспорядкам и покушению на насильственный захват власти.

"Сегодня указанные люди вместе с отдельными сторонниками Садыра Жапарова в ходе проведения митинга организовали и спровоцировали участников акции протеста к массовым беспорядкам, сопряженным с неподчинением законным требованием правоохранителей, метанием камней и повреждением имущества жителей Бишкека. Кроме того, они причастны к попытке проникновения на территорию "Белого дома". Однако их попытки были пресечены МВД", - сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, по факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на насильственный захват власти" УК КР.

Напомним, сегодня в Бишкеке прошел митинг в поддержку Садыра Жапарова, в ходе которого органами МВД были пресечены попытки организации массовых беспорядков.