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В Бишкеке задержаны 166 участников митинга (видео)

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- Екатерина Улитина
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После митинга на площади Ала-Тоо, прошедшего 2 марта, в районные управления внутренних дел Бишкека доставили 166 граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Большинство задержанных - 162 человека - отпустили после процедуры по установлению личности.

После митинга сотрудники правопорядка начали досудебное производство по статье 264 (Массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

В рамках досудебного производства заключены под стражу 4 граждан. В результате массовых беспорядков на улицах Бишкека 24 сотрудника милиции получили телесные повреждения разной степени тяжести. В настоящее время назначены экспертизы, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, накануне, в Бишкеке прошел митинг сторонников Садыра Жапарова. Организаторы собрания не смогли удержать собравшихся людей от действий, которые сотрудники правопорядка расценили, как нарушение общественной безопасности. После предупреждений и устных требований остановить беспорядки, милиция начала разгон демонстрантов.


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URL: https://www.vb.kg/385872
Теги:
задержание, митинг, Бишкек, Кыргызстан, расследование, Садыр Жапаров
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