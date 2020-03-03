В Конституцию РФ вводится понятие брака как союза мужчины и женщины

Президент РФ Владимир Путин ко второму чтению проекта об изменении Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины. Об этом сообщает российское издание nsn.fm со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

По данным СМИ, поправка закрепляет на уровне Основного закона непризнание гей-браков.

"В середине февраля Путин раскритиковал идею введения в стране понятий "родитель №1" и "родитель №2" вместо "папа" и "мама". Позднее в МИД Великобритании заявили, что гордятся легализацией однополых браков у себя в стране и призывают международное сообщество выступать против дискриминации сексуальных меньшинств.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит проект закона о поправках в Конституцию во втором чтении 10 марта. На следующий день запланировано обсуждение документа в окончательном, третьем чтении".