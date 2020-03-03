Экс-депутат и участник митинга в поддержку Жапарова водворены в ИВС ГКНБ

Задержаны один из организаторов и активный участник митинга в поддержку Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

3 марта ГКНБ в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержаны один из организаторов митинга 2 марта экс-депутат ЖК КР Каныбек Осмоналиев и активный участник Д.А.

Они задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.39 и ст.309 (Покушение на насильственный захват власти) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По результатам проводимых следственных действий, будет решен вопрос о вручении уведомления им по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений и избрании меры пресечения.

Досудебное производство по делу продолжается.