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Экс-депутат и участник митинга в поддержку Жапарова водворены в ИВС ГКНБ

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- Оксана Гут
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Задержаны один из организаторов и активный участник митинга в поддержку Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

3 марта ГКНБ в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержаны один из организаторов митинга 2 марта экс-депутат ЖК КР Каныбек Осмоналиев и активный участник Д.А.

Они задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.39 и ст.309 (Покушение на насильственный захват власти) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По результатам проводимых следственных действий, будет решен вопрос о вручении уведомления им по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений и избрании меры пресечения.

Досудебное производство по делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/385874
Теги:
ГКНБ, ИВС, СИЗО, задержание, Кыргызстан, Каныбек Осмоналиев, Садыр Жапаров
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