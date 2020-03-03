На следователей ГКНБ пожаловались из-за Райымбека Матраимова

Юрист Нурбек Токтакунов обратился в суд с жалобой на следователей ГКНБ. Сегодня, 3 марта, Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит жалобу. Об этом в соцсетях сообщил сам юрист.

Поводом для жалобы, стало то, что следователи "не проводят расследование по незаконному обогащению Райымбека Матраимова".

Ранее Нурбек Токтакунов обратился в Генпрокуратуру с требованием зарегистрировать в Едином реестре преступлений и проступков информацию о незаконном обогащении Райымбека Матраимова. Запрос юриста перенаправили следователю ГКНБ. Из Службы Нацбезопасности Токтакунов получил ответ, в котором его убеждали, что по его обращению будет проведена тщательная проверка. Однако, юриста не убедили обещания в письме.

- ...требование зарегистрировать информацию в ЕРПП обошли стороной. Хитрость здесь в том, что если обращение не зарегистрировано в ЕРПП, то следователь не обязан выносить по нему процессуальных решений, достаточно направить автору обращения короткое письмо, - объяснил он свою позицию.

Напомним, Райымбек Матраимов - экс заместитель председателя Таможенной службы стал фигурантом громких журналистских расследований. В статьях утверждалось, что Матраимов был чуть ли не центральной фигурой, контролировавшей серые схемы на таможне. Кроме того, неудобные вопросы к Матраимовы возникали из-за его шикарного особняка в Оше. Райымбек Матраимов считает обвинения в прессе клеветой. Он подал иск на журналистов с требованием опровергнуть публикации и выплатить ему и членам его семьи моральную компенсацию в 60 млн сомов.