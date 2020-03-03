Ташиев: Я никогда не поддерживал тех, кто желает свержения президента

Политик Камчыбек Ташиев высказался по поводу прошедшего митинга сторонников Садыра Жапарова. Свое мнение он прокомментировал изданию "Коом.press".

По его словам, он с самого начала не одобрял этот митинг.

"Я уже три дня как нахожусь по другим делам вне города. Я ни с кем не проводил переговоры по митингу. То, что мое имя используют в связи с этим митингом, это информация неверна. Кроме этого, я никогда не поддерживал тех, кто желает насильственного захвата власти и свержения президента", - сказал Ташиев.

Отметим, экс-депутат Камчыбек Ташиев в 2012 году вкупе с Садыром Жапаровым принял участие в митинге, закончившееся неудачными прыжками через забор Белого Дома.

Напомним, 2 марта, на площади Ала-Тоо собрались около тысячи сторонников Садыра Жапарова, которые требовали его освобождения. Уже вечером они двинулись к Дому правительства, начав бросать камни в сотрудников правоохранительных органов. В итоге, митингующих стали разгонять с площади.

Организаторов митинга Каныбека Осмоналиева и Сабыра Жапарова позже задержали и доставили в ГКНБ на допрос.