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Ташиев: Я никогда не поддерживал тех, кто желает свержения президента

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- ВБ
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Политик Камчыбек Ташиев высказался по поводу прошедшего митинга сторонников Садыра Жапарова. Свое мнение он прокомментировал изданию "Коом.press".

По его словам, он с самого начала не одобрял этот митинг.

"Я уже три дня как нахожусь по другим делам вне города. Я ни с кем не проводил переговоры по митингу. То, что мое имя используют в связи с этим митингом, это информация неверна. Кроме этого, я никогда не поддерживал тех, кто желает насильственного захвата власти и свержения президента", - сказал Ташиев.

Отметим, экс-депутат Камчыбек Ташиев в 2012 году вкупе с Садыром Жапаровым принял участие в митинге, закончившееся неудачными прыжками через забор Белого Дома.

Напомним, 2 марта, на площади Ала-Тоо собрались около тысячи сторонников Садыра Жапарова, которые требовали его освобождения. Уже вечером они двинулись к Дому правительства, начав бросать камни в сотрудников правоохранительных органов. В итоге, митингующих стали разгонять с площади.

Организаторов митинга Каныбека Осмоналиева и Сабыра Жапарова позже задержали и доставили в ГКНБ на допрос.


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URL: https://www.vb.kg/385883
Теги:
Камчыбек Ташиев, Каныбек Осмоналиев, митинг, Кыргызстан
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Комментарии
Шут гороховый
03.03.2020, 13:53

Человека  судят по  делам   его!    А  он  запомнился  нам  как   "спортсмен"   лихо   преодолевающий    высокий  правительственный  забор.  Вот  и  верь  после  этого  его  словам. 

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