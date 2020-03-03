Волоколамск приглашает кыргызстанцев всех возрастов прочитать стихи о войне

Кыргызстанцев приглашают принять участие в творческом конкурсе, посвященном 75-летию Великой Отечественной войне, который организовывает и проводит администрация Волоколамского городского округа и Волоколамским Благочинием в лице настоятеля Благовещенского храма д. Бражниково священника Василия (Годунова).

Тема конкурса: Небесная рать на дорогах войны

Цель конкурса: Содействовать воспитанию у подрастающего поколения духовно-нравственных и патриотических чувств средствами высокохудожественной литературы и изобразительного искусства, приобщению юных участников к лучшим образцам отечественной духовной литературы, мировой культуры в целом.

Один из организаторов конкурса директор местного дома культуры Марина Запорина рассказала, что конкурс проводится не первый год и люди присылают видео со всего мира, читают свои стихи, произведения различных авторов.

- Было бы правильным если бы и кыргызстанцы также приняли участие в нашем конкурсе, поскольку мы связаны исторической памятью о войне. Бойцы Панфиловской дивизии, 4 бригады защищали волоколамскую землю, многие погибли. У Волоколамска побратим на сегодня город Токмок, и руководство области одобрило инициативу о побратимстве Панфиловского и Волоколамского районов. Надеемся на активность наших побратимов. - рассказала Марина Запорина.

В конкурсе несколько номинаций:

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО имеет три раздела: проза; поэзия; публицистика. В этой номинации в разделе ПРОЗА принимают участие произведения, относящиеся к малым литературным формам – рассказы, эссе, новеллы, зарисовки и т.д.

А в разделе ПОЭЗИЯ принимают участие произведения, относящиеся к поэтическим литературным формам – стихи рифмованные и "белые", верлибры, сонеты и т.д. .Также в разделе ПУБЛИЦИСТИКА принимают участие произведения, относящиеся к публицистическим литературным формам – очерки, статьи и т.д.

В номинации ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО в разделах живопись, графика, прикладное искусство. В разделе живопись принимают участие произведения, выполненные в живописных техниках - масляной, акварельной, пастельной, цветными карандашами и т.п.В

раздел Графика принимают участие произведения, выполненные в графических техниках – рисунок, гравюра, монотипия, и т.д. (в том числе и компьютерная графика).

В разделе Прикладное ИСКУССТВО принимают участие произведения, выполненные в техниках лепки (скульптура), чеканки, резьбы по дереву и др. материалам;. Помимо этого макеты и др. объёмные композиции из различных материалов и т.д., а также ппликация, вышивка т.п.

В номинации ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ вы можете выслать по вотсапу (видео с выступлениями) - поэзия, проза.

Прием работ проводится до 21 апреля 2020 года; Награждение 21 апреля 2020 года;

Работы в номинациях ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ принимаются до 10 апреля 2020 года.

К участию в Конкурсе допускаются все желающие, принявшие правила настоящего Положения, независимо от возраста и места проживания.

Каждый участник Конкурса имеет право подать на Конкурс ОДНО произведение в КАЖДОМ разделе трёх номинаций. Не допускается участие одного автора в одном и том же разделе любой номинации более одного раза.

Допускается участие соавторов и коллективов (школа, детский сад, класс, семья, творческая студия и т.п.).

Участие в конкурсе должно сопровождаться точными данными об участниках соавторских групп или авторах, данные указываются в Заявке (приложение 1).

Победители награждаются дипломами за 1,2,3 место в каждой номинации в соответствии с возрастной категорией. Каждый участник и руководитель награждаются дипломами и памятными подарками.

Возрастные категории: от 5 до 9 лет (включительно); от 10 до 13 лет (включительно);

- от 14 до 18 лет (включительно); от 19 и старше.

Награждение победителей проводится 21 апреля 2020 года в торжественной обстановке в МКУК "Осташёвский КДЦ" (с Осташёвоул.Советская д. 1\3). Возможно изменение дня и адреса проведения торжественного награждения во время пасхальной седмицы.

Произведения направляются на рассмотрение жюри по адресу: 143623 Московская область, Волоколамский район, село Осташёво, ул.Советская д. 1\3 МКУК "Осташёвский КДЦ".

Видеозаписи и заявки направляются на E-mail: marina.zaporina@mail.ru

Контактный телефон: 8 916 028 57 57