"Запреты - самый легкий путь". Нужно ли запрещать митинги в Бишкеке?

После вчерашних беспорядков в результате провокаций на митинге в поддержку Садыра Жапарова, мэрия Бишкека заявила о намерении обратиться в суд и потребовать полного запрета на митинги в центре города. Редакция VB.KG узнала мнение некоторых депутатов по этому вопросу.

Исхак Масалиев фракция "Онугуу Прогресс"

Запрещать митинги неправильно. Самый легкий путь, по которому может пойти власть - это запретить людям проводить митинги. Но это далеко не лучший путь. Он не поможет решить настоящие проблемы, которые гонят людей на улицы.

Тем не менее, те кто берется за проведение митингов и различных акций протеста надо думать о рисках. А они всегда есть, там где одновременно собирается много людей. В любой момент может появиться провокатор и ситуация выйдет из под контроля. Поэтому, организаторы обязаны позаботиться о службе безопасности.

Марлен Маматалиев фракция "Республика-Ата-Журт"

Если мы считаем себя демократической страной, то мы должны придерживаться принципов демократии. Один из главных - это право на свободу собраний. Если власти введут запрет на митинги, конечно, это многие это воспримут негативно как внутри страны, так и на международных площадках. Но, мы должны понимать, что собрание большого числа людей - это всегда риск и ответственность за него ложиться на организаторов и на власти. Люди устали от постоянных волнений. Я сам только сегодня прилетел из командировки, включил телефон и первым делом меня спросили: "Что у вас там происходит? Опять революция?". Честно говоря, неприятно слышать такие вопросы. С другой стороны, многие граждане из других стран завидуют нашей свободе, смелости наших людей высказывать свое мнение по любым вопросам. Я думаю, что полностью запрещать митинги не стоит, но ввести ограничения будет разумным. Например, разрешить проведение митингов в парке Горького.

Эльвира Сурабалдиева фракция СДПК

Могу предположить, что поводом для инициативы мэрии стало беспокойство предпринимателей и горожан. Хотя митинг активно анонсировался в СМИ, многие люди оказались к нему не готовы. На площади было много детей. Они проходили мимо и случайно попали почти в эпицентр событий. Пострадали автомобили людей, которые не имели отношения к митингу. Возникает вопрос, кто теперь им восстановит убытки?

Мирные собрания - это конституционное право граждан, на которое никто не может посягать. Но кто-то должен гарантировать безопасность жизни и здоровья граждан и сохранность их имущества. На мой взгляд эту ответственность на себя должны брать те, кто организовывал митинг. Например, организаторы вчерашнего мероприятия заявляли, что намерены провести мирное собрание, но мы все видели, чем это закончилось на самом деле. Возникает вопрос: такой исход был неожиданностью или все спланировали заранее? Я подозреваю последнее. Сегодня нам необходимо думать о безопасности города и людей, которые здесь находятся.

Но, я пока не очень хорошо понимаю, что станет официальной причиной для запрета? Если мэрия говорит об опасности распространения эпидемии коронавируса, то тогда нужно запрещать все мероприятия, где будет большое скопление людей: в центре города, на его окраинах и даже по всей стране. Другой вопрос, что на такие меры идут, когда есть реальный риск эпидемии. В Кыргызстане же пока случаев заражения не выявлено.