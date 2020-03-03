В Москве задержаны лица, разыскиваемые за преступления в Кыргызстане

При содействии представительства МВД КР в РФ задержаны лица, находившиеся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Представительство МВД КР в РФ во взаимодействии с территориальными правоохранительными органами России, при содействии подразделений СКМ МВД КР, продолжает работу в целях установления и выявления лиц на территории Российской Федерации, которые объявлены в межгосударственный розыск правоохранительными органами Кыргызской Республики.

В феврале 2020 года при содействии представительства МВД КР в РФ были обнаружены на территории города Москва ряд лиц, которые находились в межгосударственном розыске за совершение преступления на родине.

Так, установлена гражданка Кыргызской Республики А.Ч. 1972 года рождения уроженка Республики Таджикистан, которая разыскивалась на

протяжении 9 лет, как скрывшаяся от органов следствия УВД Свердловского района Бишкека, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.171 (Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере) УК КР (УК редакции 1997 года).

Указываемая гражданка, работая в должности заведующей в одной из аптек Бишкека, в период времени с 2008 по 2009 год допустила недостачу товарно-материальных ценностей на общую сумму более чем 3 490 000 сомов, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Также установлен гражданин Кыргызской Республики С.Р. 1997 года рождения уроженец Баткенской области, который разыскивался как скрывшийся от органов следствия ОВД Кадамжайского района Баткенской области, по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.266 (Хулиганство) УК КР.

В апреле 2019 года в вечернее время, грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, он избил и нанес телесные

повреждения своему односельчанину, тем самым причинил вред здоровью.

Злоумышленник после этого скрылся и, как выяснилось, скрывался на территории России.

В настоящее время инициаторы розыска уведомлены, прорабатываются дальнейшие действия по привлечению указанных лиц к уголовной

ответственности за совершенные деяния.