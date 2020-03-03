СМИ о мерах Китая по возобновлению работы на производстве и в офисах

С 10 февраля, в первый будний день после весеннего праздника и серьезной работы по борьбе с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, китайские предприятия приступили к организованному возобновлению производства.

Согласно сообщению CNN, опубликованному в тот же день, Китай возобновил работу на производствах после того, как эпидемия вынудила страну продлить новогодний праздник по китайскому календарю более чем на неделю.

В связи с тем, что люди возвращаются в коллективы, правительство опубликовало подробное руководство, как компании и трудовые коллективы должны реагировать на вспышку заболевания и как себя вести.

Во многих регионах от компаний требуют измерения температуры сотрудников, работающих в офисе и на производстве. Другими директивами, например, компаниям с большим числом рабочих–мигрантов, предписано создать карантинные зоны для возвращающихся работников.

Соблюдение строгих мер предосторожности дало возможность крупным компаниям вернуться к работе.

Согласно информированным источникам, в понедельник Huawei, крупнейший производитель смартфонов в Китае, вновь открыл свою штаб–квартиру в Шэньчжэне, где в общей сложности работают около

40 000 человек. Источник заверил, что решение компании было подтверждено соответствием принципам для одобрения по возобновлению работы.

Сотрудники Huawei при регистрации возвращения на работу должны представить подробную информацию о температуре своего тела и местонахождении в течение последних двух недель. Масками и дезинфицирующими средствами для рук трудящиеся будут обеспечены без ограничения.

Компания Tencent, также базирующаяся в Шэ ньчжэне, заявила, что ее сотрудники с материкового Китая начали работу в понедельник дома и этот режим рассчитан как минимум на следующие две недели.

"Здоровье и безопасность сотрудников имеют для нас первостепенное значение, - сказал представитель Tencent. - Компания продолжит внимательно следить за развитием событий и пересматривать организацию работы по мере необходимости".

И многие другие компании использовали аналогичный подход.

Гигант электронной коммерции Alibaba также настоял на работе дома еще в течение следующей недели. Производитель дронов DJI известил, что сотрудники будут работать дома до нового решения и уведомления.

В статье отмечены случаи, когда компании разрешают сотрудникам возвращаться в офис, но требуют соблюдения строгих условий.

Baidu, крупнейшая китайская поисковая компания, заявила, что с понедельника начнет возобновлять свою деятельность постепенно. Внутренняя памятка компании гласит, что сотрудники "должны соответствовать условиям и получить одобрение на возвращение на работу".

По данным американского сайта CNBC, несколько автопроизводителей возобновили или планируют возобновить работу в Китае с понедельника. Остановка производственных процессов была вызвана стремительным распространением эпидемии, вызванной новым коронавирусом.

Ford заявил, что его завод в Китае тоже возобновил производство в понедельник. В частности, представитель Ford Андерсон Чан уточнил, что компания вернула рабочих на места на своих заводах в Чунцине и Ханчжоу.

GM заверила, что возобновит производство на своем китайском заводе 15 февраля.

Кроме того, Tesla вновь открыла свою суперфабрику в Шанхае в понедельник. Nissan подтвердил, что его заводы в Хуаду и Даляне "готовятся возобновить производство в Китае уже 17 февраля". Honda Motor также сообщила, что планирует начать работу на своем заводе в Ухане 13 февраля.

Согласно сообщению Reuters от 11 февраля, мировой производитель тяжелого оборудования Caterpillar заверил, что большинство заводов компании в Китае возобновили работу в понедельник. Компания Caterpillar имеет несколько заводов в стране, экономика которой является второй по величине в мире. Компания заявила, что возобновляет свою деятельность в соответствии с руководящими указаниями местного правительства и отслеживает влияние эпидемии на свою дилерскую сеть и цепочку поставок.

Руководство страны уделяет пристальное внимание ситуации и тесно сотрудничает с соответствующими департаментами для разработки дальнейших планов и действий.