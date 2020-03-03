Женщины, напавшие на сотрудников ЖК, находятся в розыске (видео)

Женщины, которые напали на сотрудников Жогорку Кенеша во время беспорядков, находятся в розыске. Об этом сообщает издание коом.press со ссылкой слова на пресс-секретаря ГУВД Бишкека Улана Джумакова.

По его словам, им инкриминируется статья "Организация массовых беспорядков".

"В скором времени их найдут, и они будут доставлены на допрос", - заверил Джумаков.

Отметим, ранее в соцети появилось видео с митинга в поддержу Садыра Жапарова. На кадрах ролика видно, как женщины агрессивно накидывались на сотрудников ЖК.