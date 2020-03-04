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Обещанного сто лет ждут

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- Азамат Касыбеков
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Депутаты ЖК как раз перед новыми выборами стали демонстративно посыпать голову пеплом. Лидер парламентской фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов в эфире телепередачи признал, что партия не смогла выполнить программу "Прыжок барса", с которой пришла в парламент в 2015 году, "из–за того, что не получила достаточного количества депутатских мандатов".

"Мы были в меньшинстве. Изначально, вы знаете, мы были в оппозиции, сейчас - в коалиции. Но мы не смогли повлиять на формирование правительства. За эти годы правительство не смогло совершить никаких существенных реформ... Конечно, мы чувствуем свою ответственность перед избирателями", - чуть не плача признал свою вину Сулайманов.

Лидер парламентской фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков тоже признался, что они не смогли оправдать высокого доверия электората.

По словам Алмазбека Баатырбекова, политорганизацию создавали в спешке и программу писали второпях. "Но мы старались тогда ориентироваться на потребности избирателей и тренды. Исходя из этого и раздавали обещания. Мы думали, что все успеем, все реализуем. Популистскими лозунгами не бросались. Однако корректировки вносили уже по ходу предвыборной кампании. Что–то выполнили, что–то не успели. Я скажу так: могли бы поработать лучше", - сказал он.

Отметим, что партия заняла на выборах 2015 года третье место и имеет 18 мандатов. Из своих обещаний выполнила только 6,45 процента.

К сожалению, партайгеноссе признают свои ошибки только перед выборами, и то, чтобы заслужить симпатии избирателей ими же одурманенных.


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URL: https://www.vb.kg/385900
Теги:
Алмазбек Баатырбеков, Алтынбек Сулайманов, выборы, Бир Бол
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