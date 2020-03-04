В Москве осудили кыргызстанку за продажу ребенка

Дорого пришлось заплатить нашей соотечественнице в России за попытку провернуть, как казалось ей, удачную сделку. Товаром, предложенным 24–летней Барнохон Расулжан кызы на продажу, оказалась... ее собственная новорожденная дочка.

Преображенский районный суд Москвы приговорил Барнохон к четырем с половиной годам лишения свободы. Весь этот срок ей предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. И все заботы о троих малолетних детях теперь легли на плечи ее матери, и без того сполна хлебнувшей из–за своей непутевой дочери.

- В настоящее время все находятся на воспитании бабушки, их здоровью ничего не угрожает, - сообщили в прокуратуре Москвы.

До поры до времени Барнохон, перебравшаяся в Россию из Кыргызстана, преспокойно проживала в Альметьевске (Татарстан), где находилась и ее мать. Последняя очень переживала за поведение дочери, однако вразумить ее никак не могла. А та, как сказано в материалах дела, "вела асоциальный образ жизни, вступала в беспорядочные половые связи". При этом уже имела на руках двухлетнего сына. В какой–то момент узнала, что вновь беременна. Эта новость совсем не обрадовала Барнохон. Заботы о еще одном ребенке, когда и так еле сводишь концы с концами, совсем не входили в ее планы. Однако на аборт идти было уже поздно. И тогда созрело решение: родить, но на этом еще и заработать, одновременно избавившись от ненужных дополнительных хлопот.

Дело происходило в 2017–м. И вскоре в соцсетях появилось сообщение о готовности продать ребенка, который должен был появиться на свет через несколько месяцев. Это объявление не осталось без внимания сотрудников правоохранительных органов. Был разработан план оперативно–розыскного мероприятия, квалифицируемого как "оперативный эксперимент" (мероприятие, состоящее в негласном изучении деятельности определенного лица в специально созданных условиях). "Покупатели" связались через тот же Интернет с продавщицей, выслушали ее условия и согласились выполнить их. А именно - организовать переезд женщины, готовящейся вновь стать матерью, в Москву, помочь с проживанием здесь, организацией родов, оказать содействие в оформлении необходимых документов и в завершение выплатить запрашиваемую в обмен на ребенка сумму.

Однако незадолго до родов неизвестная (до поры до времени она действовали инкогнито) перестала выходить на связь с потенциальными "покупателями". Как потом стало известно, материнский инстинкт все же возобладал, и она решила воспитывать новорожденную сама. Правда, до очередной беременности. И спустя полтора года, в январе 2019–го, аналогичное объявление вновь появилось в Сети.

Правоохранители узнали по почерку старую незнакомую–знакомую. И началась реализация нового "оперативного эксперимента". С лицом, выступившим в роли "покупателя", податель объявления договорилась о продаже будущей малышки за один миллион рублей.

На сей раз от своего намерения Барнохон больше уже не отказывалась. Согласно ее требованиям, ей помогли приехать в Москву, снять квартиру, которая оплачивалась за чужой счет вплоть до истечения месяца со дня рождения малышки. После чего и состоялась сама сделка. В условленном месте молодая женщина передала "покупателям" малышку вместе с распиской о том, что в будущем не будет чинить препятствий новым родителям в воспитании девочки. Получила запрашивавшийся миллион рублей, после чего Барнохон и задержали с поличным.

В отношении ее возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми, то есть купля–продажа человека в отношении несовершеннолетнего, находившегося заведомо в беспомощном состоянии". Не обошлось и без экспертиз - следователи проверяли психическое состояние подсудимой. Но оказалось, что она абсолютно вменяема, на это преступление пошла сознательно и самостоятельно, не под чьим–либо давлением.