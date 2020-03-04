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Дело Самакова: Как распилили регион и где же миллионы?

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- Виктория Гунгер
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Недавно в суде вновь всплыло дело экс–депутата ЖК олигарха Карганбека Самакова и его сына. Так, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в конце этого января приняла решение о пересмотре уголовного дела сына экс–депутата по вновь открывшимся обстоятельствам.

Годом раньше, в марте 2019 года, Верховный суд уже менял отцу Самакову срок наказания с 8 лет колонии строгого режима до 3 лет в колонии–поселении.

Оба Самаковых прогремели на всю страну в связи с уголовным делом о незаконной трансформации и прихватизации земель в пригороде столицы. Причем провернул бывший парламентарий аферу не без помощи сбежавшего президента КР Курманбека Бакиева и его брата Жаныша. Точку в этом деле, судя по всему, не удалось поставить до сих пор.

Как удалось выяснить "ВБ", еще в 2007 году Карганбек Самаков, тогда депутат ЖК, заводит дружеские отношения с шейхом Объединенных Арабских Эмиратов - заместителем правителя Рас эль–Хайма. Карганбек Самаков договаривается с принцем о реализации на земельных участках, расположенных на окраинах города, проектов по строительству комплекса отдыха и развлечений "Happy Land", делового центра "Silk Road", а также по строительству дипломатического городка "Lausanne".

На эти нужды арабская компания "RAKEEN DEVELOPMENT" с 17 января по 20 октября 2008 года предоставляет депутату заем на общую сумму 15 миллионов 413 тысяч долларов. Эту огромную сумму наличными получил сын парламентария - Кубанычбек.

Дело осталось за малым - найти вокруг столицы крупные земельные участки. Выбор пал на земли сельхозназначения, расположенные в Лебединовском, Байтикском и Кара–Жыгачском айыл окмоту. Осталось только перевести пахотные земли в другую категорию - под строительство зданий и жилых домов. По закону это невозможно, но, как говорится, для таких денег ничего невозможного нет.

Старший Самаков привлекает к делу проверенных людей, в том числе своего сына, его друзей и телохранителей. Они вводят в заблуждение Аламудунскую госадминистрацию и местное население. Люди продали свои земельные участки им практически за бесценок, купившись на обещания "райской" жизни.

В итоге "самаковцы" заполучили в собственность 100 гектаров орошаемых и богарных пашен в Байтикском айыл окмоту, 134 гектара земель - в Лебединовском по цене за один гектар примерно от 5 до 15 тысяч долларов. В довесок они незаконно получили в аренду на 49 лет земельный участок на территории Кара–Жыгачского айыл окмоту. Ранее эти 28 гектаров занимали так называемые культурные пастбища. За это новые владельцы ежегодно должны были выплачивать аренду в сумме 317 тысяч 530 сомов. Причем делалось это с целью дальнейшего их перевода в категорию "земли населенных пунктов". Вот только никакие проекты с арабской компанией экс–депутат и его команда реализовывать не собирались.

Выкупленные участки были разделены и оформлены на родственников и близких Самакова. В сговоре с представителями местного самоуправления в январе 2008 года были приняты решения о трансформации вышеуказанных земельных участков в категорию "земли населенных пунктов". Вот только это решение надо было согласовать с Госслужбой регистрации прав на недвижимое имущество.

Самаков пытался убедить главу Госрегистра о некоем выгодном инвестпроекте и даже демонстрировал документацию. Однако республиканская комиссия отказала в согласовании материалов и дала поручение возвратить их в Чуйскую областную госадминистрацию "в связи с отсутствием исключительных случаев, при которых допускается перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию".

Узнав об этом, "самаковцы" задумали разрешить вопрос при содействии Бакиевых. И те помогли. Жаныш Бакиев, зная об отсутствии законных оснований трансформации, попросил своего брата - президента Курманбека Бакиева - оказать содействие Карганбеку Самакову. В итоге правительству было дано устное указание "правильно" решить этот вопрос.

Так и оказались в правительстве на утверждении три проекта постановлений о переводе земельных участков Кара–Жыгачского, Лебединовского и Байтикского айыл окмоту. Свою подпись, зная о незаконности происходящего, согласно фабуле судебного дела, поставил на документе и тогдашний премьер–министр Игорь Чудинов.

После такой удачной оперции Бакиевы и Самаковы оформили участки на подставных лиц и родственников.

При этом Карганбек Самаков начал поиск новых покупателей на незаконно трансформированные земельные участки. Нашел он его в лице Фонда развития Ага Хана, который намеревался построить на окраинах Бишкека академию, включавшую в себя образовательные учреждения с 1–го до 11–го класса. Знаменитый фонд предоставил под этот проект заем в сумме более 8 миллионов долларов для целевого приобретения земельных участков площадью 25 гектаров. Оплата производилась путем перечисления денежных средств и обналичена сыном Карганбека Самакова - Кубанычбеком.

Вот только под удар от незаконных действий депутата и его приближенных тогда попали собственники приобретенных у него или подставных лиц земельных участков. В этот момент на нем существовало, как минимум, около десятка строений. После отмены постановления о трансформации их владельцы не могли зарегистрировать свое право собственности. Начались митинги. Но эта проблема не решена до сих пор.

Позже жители села Кара–Жыгач потребовали у Карганбека Самакова компенсации за несколько лет борьбы и судебных тяжб. Но представители Самакова тогда заявляли, что требования жителей необоснованны.

- Все эти люди в свое время дали согласие выставить на продажу эти участки и теперь заявляют о своих претензиях, - возмущались они.

Не признавал свою вину сам Самаков и его родственники, уверяя, что так и не было добыто доказательств по обвинениям.

Правда, обманутые им местные жители, продавшие свои участки за бесценок, и предприниматели, купившие их задорого, с таким оправданием не были согласны.

Но самым потрясающим в этой истории оказался другой поворот. 25 марта 2015 года сотрудники спецслужб задержали начальника следственного управления Генпрокуратуры Кылычбека Арпачиева при получении взятки в 100 тысяч долларов. В ГКНБ с заявлением обратился частный предприниматель, сообщивший, что работник Генпрокуратуры вымогает у него 200 тысяч долларов за прекращение уголовного дела. Заявителем оказался... сын депутата Карганбека Самакова, Кубанычбек. Так всегда бывает с огромными "левыми" деньгами, желание урвать свой кусок возникает у всех, кто с ними соприкасается.

В 2017 году экс–депутата Карганбека Самакова приговорили к 10 годам лишения свободы, но с учетом двух амнистий срок сократили на две трети. Его сына Кубанычбека Самакова, а также Абая Таштанбекова, Аликбая Сариева, Эрниса Койчуманова и Урмата Нурдинова приговорили к 8 годам заключения, с учетом амнистии срок сокращен на одну треть. Сейчас Верховный суд и вовсе "ужал" срок сыну бывшего депутата до 3 лет колонии–поселения. Плюс ко всему его дело будет пересмотрено в ближайшее время. И не исключено, что Самаков–младший может выйти на свободу прямо из зала суда.

На проходивших фигурантами этого уголовного дела экс–премьер–министра, депутата Игоря Чудинова и экс–вице–премьер–министра Искендербека Айдаралиева был наложен штраф.

Что касается земельных участков, незаконная трансформация которых была аннулирована еще пять лет назад, то в пахотные земли они так и не превратились. Их продолжают застраивать домами.

Денежный вопрос

Самаковы на земельной афере заработали более 20 миллионов долларов. Что в десятки раз больше бюджета города и почти равно полугодовому бюджету республики. Вот только штраф в пользу государства в 5 миллионов сомов выплатили лишь двое, и то формальных участников этой земельной аферы - экс–премьер Игорь Чудинов и бывший первый вице–премьер Искендер Айдаралиев.

Возможно, именно это и объясняет столь лояльное к ним отношение суда. Однако ни в приговоре суда, ни в фабуле уголовного дела не сказано ни слова о конфискиции имущества или о возмещении ущерба. То есть все "отмытые" средства остались в "кошельках" обвиняемых?

13 марта 2019–го экс–депутат Карганбек Самаков, в чьих руках были основные "козыри" в этой игре, по сути вышел на свободу. Суд перевел его отбывать наказание в колонию–поселение. Теперь же не исключено, что в скором времени и вовсе оправдают его сына - Кубанычбека.

В свое время бывший мэр столицы Нариман Тюлеев, находясь в исправительной колонии, погасил материальный ущерб, определенный судом в сумме 60 миллионов 671 тысячи 304 сомов. Кроме того, решением суда у него конфисковано имущество. Хотя суммы его "провинностей" были в разы меньше.

С Карганбека Самакова и его приближенных государство не взыскало официально ни сома. Так где же все–таки полученные от реализации участков миллионы– миллиарды?


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URL: https://www.vb.kg/385908
Теги:
Верховный суд, трансформация земель, уголовное дело, Карганбек Самаков
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Комментарии
Айсулу
04.03.2020, 11:38

Показательно наказать! Чтобы все, кого он "крышевал" , например Исакунов Кубанычбек, владелец крутейшего магазина "Мээрим" на Моссовете, перестал убегать от народа и отдал ВОРОВАННУЮ землю в селе Орто-Сай. Кто подскажет, куда обратиться за помощью от этой ненасытной семейки?

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