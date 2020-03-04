Возобновилось закрытое слушание по делу Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня, 4 марта, возобновилось предварительное слушание по делу о событиях в Кой-Таше. Главный обвиняемый по делу - экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Адвокаты обвиняемых вновь сообщают, что зал заседаний не рассчитан на большое число участников процесса. Неудобства мешают проводить процесс, считают юристы.

"Обвиняемые по кой-ташским событиям не слышат из стеклянной коробки, что там говорит судья Марат Сыдыков, просят говорить громче. Судья почему-то сделал им замечание и продолжает говорить тихо", - написал в соцсетях адвокат одного из подсудимых Нурбек Токтакунов.

На судебном заседании присутствует экс-президент КР Алмазбек Атамбаев, который ранее отказывался от участия в процессах.

Напомним, предварительные слушания по делу о событиях в Кой-Таше начались накануне, 3 марта. Адвокаты и сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева просят суд провести открытый процесс. Этот вопрос, а также мера пресечения подсудимых и другие организационные вопросы решаются сегодняшнем заседании.

В деле о кой-ташских событиях обвиняемыми проходят 19 человек. Из них пятеро заключили сделку со следствием, в отношении остальных материалы переданы в суд. Следствие вменяет Алмазбеку Атамбаеву, Фариду Ниязову, Ирине Карамушкиной внушительный список тяжелых обвинений. Среди которых: организация массовых беспорядков, захват в заложников, убийство и покушение на убийство.