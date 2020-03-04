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В КР ветеранам ВОВ выплатят по 75 тысяч сомов

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- Екатерина Улитина
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В честь 75-летие Победы ветераны ВОВ в Кыргызстане получат материальную помощь в сумме 75 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.

"Принимая во внимание всемирное историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу воинов-кыргызстанцев, выражая благодарность ветеранам за проявленные мужество и героизм, а также в честь 75-летия Победы, Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны.

Глава государства в своих выступлениях не раз отмечал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в Кыргызстане будет отмечаться как всенародный праздник, на самом высоком уровне. Подчеркивал, что великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению.

По состоянию на 4 марта 2020 года в Кыргызской Республике проживают 251 ветерана Великой Отечественной войны. Из них:

65 - инвалиды Великой Отечественной войны;

153 - участники Великой Отечественной войны;

15 - лица из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

18 - лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинград в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Каждому вышеуказанному ветерану будет оказана единовременная материальная помощь в сумме 75 000 сомов.

С 1 января 2010 года выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот ветеранам Великой Отечественной войны. Размер денежной компенсации взамен льгот составляет 7000 (семь тысяч) сомов в месяц.

Также с 1 января 2010 года выплачивается пожизненная стипендия Президента ветеранам Великой Отечественной войны. Размер стипендии составляет 10000 (десять тысяч) сомов в месяц.

Кроме денежной компенсации взамен льгот и стипендии Президента ветераны ВОВ ежемесячно получают пенсии", - говорится в сообщении пресс-службы.


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URL: https://www.vb.kg/385915
Теги:
ветераны, День Победы, деньги, Сооронбай Жээнбеков
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