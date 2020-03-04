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Бег и автомат Калашникова. На Иссык-Куле прошли соревнования среди девушек

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- Екатерина Улитина
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В канун международного женского дня, на базе управления Государственной пограничной службы по Иссык-Кульской области и спортивного комплекса "Динамо" УВД Иссык-Кульской области состоялось общекомандное спортивное соревнование среди сотрудниц силовых структур. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

Девушки в погонах, представляющие пять сборных команд померились силами в эстафетном беге, разборке и сборке автомата "Калашникова", армрестлинге, перетягивании каната и волейболу.

В упорной борьбе участницы соревнования показали свои хорошие физическую подготовку, еще раз подтвердив, что они наравне с мужчинами могут образцово нести службу по охране и защите своей Родины.

"На протяжении всего соревнования чаша весов соперничество склонялось от одной сборной к другой сборной. Но фортуна победы, на этот раз была благосклонна сборной команде УВД Иссык-Кульской области, которая всего на один бал опередила сборную команду управления ГПС по Иссык-Кульской области. Третье место заслуженно заняла сборная команда УМЧС КР по Иссык-Кульской области", - сообщает УВД Иссык-Кульской области.

В завершении победителям и призерам соревнования были награждены дипломами и денежными премиями, а также организован праздничный концерт, подготовленный военнослужащими войсковой части №2028 УГПС КР по Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/385917
Теги:
Иссык-Кульская область, спорт, Кыргызстан, УВД
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