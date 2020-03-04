Жылдызкан Жолдошева: На митинге были и представители ЛГБТ

Экс-депутат Жылдызкан Жолдошева, которая приняла участие в прошедшем митинге в поддержку Садыра Жапарова, заявила, что сразу догадалась о возможных провокациях. Своим мнением она поделилась с изданием koom.press.

По ее словам, по этой причине она и покинула мероприятие

"За месяц до этого в селе Саруу было принято решение о проведении этого митинга. В свободной стране каждый гражданин имеет право на проведение митингов, но с условием, что все будет в рамках законности. По правде сказать, на прошедшем митинге я сразу заметила, что возможны провокации. Начнем с того, что когда я поднималась на трибуну, то заметила парней спортивного телосложения в черных масках. Было понятно, что они пришли не за Садыра Жапарова, а по другим причинам. Те, кто пришел действительно за Жапарова, носили одежду с соответствующими надписями. Более того, туда присоединились и представители ЛГБТ. Поэтому я сразу все поняла и ушла сразу после своего выступления", - сказала она.

Прокомментировала экс-депутат и агрессивные выходки женщин, которые напали на сотрудников ЖК.

"Этого бы не произошло, если работников ЖК пораньше бы отпустили домой, тем более, в такие дни. Когда я работала в 5 созыве ЖК, то митинги часто проходили. В те времена, к примеру, спикеры Асылбек Жээнбеков или Ахматбек Келдибеков встречались с митингующими и выслушивали из требования. На этот раз никто из депутатов не вышел", - добавила она.