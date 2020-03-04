Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жылдызкан Жолдошева: На митинге были и представители ЛГБТ

430  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-депутат Жылдызкан Жолдошева, которая приняла участие в прошедшем митинге в поддержку Садыра Жапарова, заявила, что сразу догадалась о возможных провокациях. Своим мнением она поделилась с изданием koom.press.

По ее словам, по этой причине она и покинула мероприятие

"За месяц до этого в селе Саруу было принято решение о проведении этого митинга. В свободной стране каждый гражданин имеет право на проведение митингов, но с условием, что все будет в рамках законности. По правде сказать, на прошедшем митинге я сразу заметила, что возможны провокации. Начнем с того, что когда я поднималась на трибуну, то заметила парней спортивного телосложения в черных масках. Было понятно, что они пришли не за Садыра Жапарова, а по другим причинам. Те, кто пришел действительно за Жапарова, носили одежду с соответствующими надписями. Более того, туда присоединились и представители ЛГБТ. Поэтому я сразу все поняла и ушла сразу после своего выступления", - сказала она.

Прокомментировала экс-депутат и агрессивные выходки женщин, которые напали на сотрудников ЖК.

"Этого бы не произошло, если работников ЖК пораньше бы отпустили домой, тем более, в такие дни. Когда я работала в 5 созыве ЖК, то митинги часто проходили. В те времена, к примеру, спикеры Асылбек Жээнбеков или Ахматбек Келдибеков встречались с митингующими и выслушивали из требования. На этот раз никто из депутатов не вышел", - добавила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385918
Теги:
Жылдызкан Джолдошова, Садыр Жапаров, митинг, ЛГБТ, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Дастан
04.03.2020, 16:44

Раньше были адекватные люди, а сейчас какие они тетки обкуренные

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  