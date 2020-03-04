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Горсуд оставил мужа Ширин Айтматовой под стражей

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- Бакыт Басарбек
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Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного о заключении под стражу гражданскому мужа экс-депутата Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева.

Напомним, ранее Первомайский райсуд продлил срок ареста Сыргаку Кенжебаеву до 20 апреля 2020 года.

Сыргак Кенжебаев был задержан в аэропорту Алматы 20 декабря 2019 года. Сейчас он содержится в СИЗО-1. Он фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Расследованием занимается МВД и ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/385920
Теги:
СИЗО, суд, Бишкек, Кыргызстан, семья, Ширин Айтматова
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Комментарии
зере
04.03.2020, 16:47

держите его дольше, такие коррупционеры в обществу не нужны

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