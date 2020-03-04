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Парламент в первом чтении поддержал скандальные поправки об НКО

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- Екатерина Улитина
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Жогорку Кенеш в первом чтении одобрил поправки в закон о некоммерческих организациях.

В голосовании участвовали 109 депутатов. Большинство - 100 нардепов поддержали поправки, 9 проголосовали "против".

Не поддержали законопроект: Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Мирлан Жеенчороев, Жунус уулу Адыл, Каныбек Иманалиев, Аида Касымалиева, Наталья Никитенко, Абдывахап Нурбаев, Асель Кодуранова.

Если поправки в закон примут, некоммерческие организации должны будут ежегодно на сайте госведомства размещать отчет о своих доходах и расходах. Предложение депутатов вызвало критику со стороны представителей НКО. Они назвали закон дискриминационным.


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URL: https://www.vb.kg/385923
Теги:
Дастан Бекешев, Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, закон, законопроект, НПО, Жанарбек Акаев, Мирлан Жеенчороев, Жунус уулу Адыл, Асель Кодуранова, Абдывахап Нурбаев, Бишкек, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш
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