Парламент в первом чтении поддержал скандальные поправки об НКО

Жогорку Кенеш в первом чтении одобрил поправки в закон о некоммерческих организациях.

В голосовании участвовали 109 депутатов. Большинство - 100 нардепов поддержали поправки, 9 проголосовали "против".

Не поддержали законопроект: Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Мирлан Жеенчороев, Жунус уулу Адыл, Каныбек Иманалиев, Аида Касымалиева, Наталья Никитенко, Абдывахап Нурбаев, Асель Кодуранова.

Если поправки в закон примут, некоммерческие организации должны будут ежегодно на сайте госведомства размещать отчет о своих доходах и расходах. Предложение депутатов вызвало критику со стороны представителей НКО. Они назвали закон дискриминационным.