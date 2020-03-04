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Совместная работа по борьбе с эпидемией

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В Женеве завершился форум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по традиционным и инновационным исследованиям новых коронавирусов, сказал Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос.

Тедрос отметил, что исследовательские группы обсуждают с ведущими спонсорами исследования, чтобы начать работу по самым насущным вопросам, касающимся диагностических процедур, методов предотвращения распространения инфекций, методов лечения, разработки вакцин, борьбы с распространением дезинформации и т. п.

Было отмечено, что продолжаются глубокие исследования для выявления источника коронавируса 2019 года и предотвращения его дальнейшей передачи от животных человеку.

К тому же в настоящее время ВОЗ разрабатывает генеральный план координации клинических испытаний и обеспечения их согласованного проведения. ВОЗ уже отправила диагностические комплекты в лаборатории по всему миру и намерена продолжать это делать. Кроме того, ВОЗ направила маски, перчатки, рабочую одежду и другие средства индивидуальной защиты для работников здравоохранения в 18 странах, нуждающихся в поддержке.

Генеральный директор ВОЗ также упомянул, что оскорбительные высказывания или действия в адрес человека или страны чреваты негативными последствиями, которые не только отвлекают внимание людей от решения первостепенных задач, препятствуют фокусированию усилий на предотвращении вспышек заболеваний, но и приводят к противостоянию. "Хочу еще раз подчеркнуть, что пришло время работать вместе, а не унижать дискриминацией", - сказал он. Кроме того, глава ВОЗ также подтвердил прогресс в решении проблемы, достигнутый передовой группой ВОЗ в Китае, и выразил надежду на появление обнадеживающих новостей.

Подобное настроение выразил Чжан Цзюнь, Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций: профилактика эпидемии коронарной пневмонии и борьба с ней отмечены положительными результатами.

Он всесторонне представил в Комитете социального развития ООН усилия Китая в области защиты и мер борьбы с новыми вспышками коронарной пневмонии и заявил, что у Китая есть уверенность в полном преодолении эпидемии и завершении установленных целей и задач экономического и социального развития страны.

Китайское правительство борьбу с эпидемией обозначило как самую важную и неотложную задачу. Под личным руководством председателя Си Цзиньпина Китай мобилизовал свои силы по всей стране и принял всеобъемлющие и строгие превентивные и контрольные меры, в полной мере продемонстрировав институциональные преимущества и мощную силу сосредоточения внимания на основных делах. С самоотверженностью и жертвами в своих рядах медицинский персонал и люди всех слоев общества по всей стране вели напряженную борьбу с эпидемией и демонстрировали свое бесстрашие и крепкий дух. Беспрецедентные меры, принятые Китаем, были полностью подтверждены и одобрены Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом.

Чжан Цзюнь сказал, что перед подобными вызовами "мы всегда ставим на первое место безопасность и здоровье людей. Прилагая все усилия для предотвращения и контроля распространения эпидемии, мы предприняли решительные действия и потратили 10 дней на строительство двух новых больниц для экстренной помощи в наиболее пострадавшем городе Ухане. После неустанной работы ситуация несколько изменилась: количество новых диагностированных случаев за пределами провинции Хубэй (Китай) снижалось в течение 8 дней подряд, а число излеченных значительно увеличилось, достигнув более 5000 человек, что еще больше укрепило уверенность в победе над эпидемией".

Чжан Цзюнь заверил, что Китай в важных вопросах демонстрирует открытость, прозрачность и высокую ответственность как перед страной, так и перед всем миром. Мы приняли строгие меры в области профилактики и контроля, значительно превышающие требования международных медико–санитарных правил, для эффективного сдерживания распространения эпидемии. В настоящее время случаи заражения в других странах составляют менее 1% от аналогичных случаев в Китае.

Страна постоянно информирует о меняющейся эпидемической ситуации ВОЗ, Гонконг, Макао и Тайвань, поддерживает тесную связь с другими странами по различным аспектам исследования вируса и обсуждению контрмер по эпидемии.

Китай последователен в своей заботе как о безопасности и здоровье иностранцев в Китае, так и собственных граждан.


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URL: https://www.vb.kg/385924
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