Избиение в Джале. Милиционер, скрывший преступление, выпущен из СИЗО

Уволенный после скандала, оперуполномоченный ГУВД Чуйской области Казыбек Бапышов находится на свободе. Его отпустили из СИЗО, где он находился в качестве подозреваемого. Об этом VB.KG сообщил политик Мелис Аспеков.

В связи с этим группа активистов обратилась с обращением к президенту, в Генеральную прокуратуру и в ГКНБ.

- Милиционер, который покрывал хулиганов уже на свободе. Двое нападавших пока в СИЗО, но и они делают все возможное, чтобы уйти от ответственности. Мы просим органы обратить внимание на это дело. Есть информация, что результаты экспертизы по уголовному делу не объективны. Это нужно проверить и назначить повторную экспертизу, - уверен Аспеков.

Напомним, утром 28 августа двое мужчин жестоко избили двух бишкекчан. Даже после того, как жертвы потеряли сознание, нападавшие продолжали их бить ногами и прыгать на голове. Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Происходящее попало на камеры видеонаблюдения супермаркета. Позже запись оказалась в социальных сетях. Благодаря этому подозреваемых удалось задержать. Однако, прежде чем инцидент стал достоянием общественности, его пытались скрыть сотрудники правопорядка. Сразу после избиения на место происшествия прибыл оперуполномоченный Казыбек Бапышов, который является родным братом одного из нападавших. Он договорился с сотрудником ППСМ ГУВД Бишкека не регистрировать дело в реестре.

Казыбек Бапышев 10 сентября был задержан и по решению суда помещен под арест в СИЗО. По факту драки было возбуждено дело по статье "Хулиганство", позже дело переквалифицировали по статье "Покушение на убийство". Оба подозреваемых сами явились в милицию, их срок ареста завершается 31 марта.