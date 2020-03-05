Тюльпаны для бишкекчан

В столице завершился сезон зимних посадок хвойных деревьев. Посадили 947 саженцев разных видов ели, можжевельника и туи.

Теперь пришло время цветов. В году запланировано высадить 840 тысяч однолетних цветов. На данный момент они заботливо выращиваются в теплицах двух оранжерейных хозяйств "Бишкекзеленхоза". Для весеннего оформления клумб еще в октябре прошлого года было высажено 207 150 луковиц тюльпанов. Уже скоро они зацветут.

В пресс–службе муниципального предприятия на наш вопрос, какие новшества ожидать в этом году на городских газонах, ответили, что в этот раз основной упор в работе сделали больше на озеленение жилых массивов, таких как "Ак–Орго", "Келечек", "Дордой". В жилмассиве "Ак–Орго" по улице Гагарина и на улице Профсоюзной уже посажено 320 деревьев.

Также планируется обустроить 56,8 гектара зеленой площади по всему городу, озеленяются участки, где раньше были оборудованы незаконные парковки, постройки и различные павильоны. Для этого там обновляется почва, завозится растительный грунт. В "Зеленстрое" обещают, что в городе появятся три больших парка и около 6 мини–скверов.

К слову, на днях в социальных сетях Интернета появилась фотография, сделанная горожанами в микрорайоне "Восток–5". Там со стороны улицы Шабдана Баатыра работники "Бишкекасфальтсервиса" прокладывают новый тротуар, и деревья, оказавшиеся на пути, покрыли цементом у самого основания. А если горе–строителям перекрыть рот, то что будет с ними? Горожан беспокоит также полив деревьев, новый тротуар мешает поливать территорию из арыка. Как оказалось, раньше вода переливалась через арык и поступала в эту зеленую зону, теперь же тротуар, как бы разделяющий эту зону на две части, будет препятствовать этому.

В "Бишкекзеленхозе" об этой ситуации уже знают, уверяют, что для полива там были сделаны перебросы (трубы под тротуаром). Сотрудники "Зеленхоза" также обратились в "Бишкекасфальтсервис", чтобы его рабочие освободили деревья из плена. Мэрия держит этот вопрос на контроле.