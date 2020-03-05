В Москве задержали людей с поддельными кыргызскими документами

Установлен целый ряд фактов использования на территории Москвы и Московской области поддельных документов граждан Кыргызстана. Это удалось сделать в результате действий, предпринятых представительством МВД КР в РФ во взаимодействии с территориальными правоохранительными органами России.

Как сообщили в представительстве, фальшивки использовались гражданами как самой Кыргызской Республики, так и других стран Центральной Азии. И приобретались за вознаграждение у неустановленных лиц. Поддельные общегражданские паспорта (ID-card) и водительские удостоверения в дальнейшем использовались для легального пребывания в России и занятия здесь трудовой деятельностью, в том числе частным извозом.

В числе задержанных - уроженцы Ошской области 23-летний М.Ж. и 20-летний С.С. (водительские удостоверения с несуществующими данными), джалалабадцы 30-летний А.Б. и 28-летний С.С.(водительские удостоверения с корректировкой их серий и сроков действия), их 28-летняя землячка М.А. (ID-card с несоответствующей серией), уроженцы соседних республик 28-летний И.Д. (поддельный ID-card), 40-летний А.Б.и 30-летний С.Б. (водительские удостоверения с несуществующими данными и паспорта с чужими данными).

По всем этим фактам проведены экспертизы. Согласно справкам экспертно-криминалистических центров, изъятые документы изготовлены способом цветной струйной печати. Возбуждены уголовные дела ч.3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). В рамках их проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению данной продукции.

Представительство МВД КР в РФ призвало гражданам Кыргызстана не нарушать законодательство страны пребывания, а также избегать мошенников и посредников, которые предлагают нелегальные услуги. В том числе - оформление и продление регистрации, различных доверенностей, заверенных нотариусами, получение справок государственных учреждений, приобретение авиабилетов (которые впоследствии также оказываются поддельными).

"Прибегая таким услугам, граждане сами идут на преступление. А незнание закона не освобождает от уголовной ответственности, ее влечет и использование поддельных документов", - подчеркнули в представительстве.