Президент поздравил работников судебной системы

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 марта, поздравил работников судебной системы Кыргызской Республики с профессиональным праздником.

Текст поздравления Главы государства:

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника судебной системы Кыргызской Республики!

Проводимая в стране судебно-правовая реформа направлена на создание справедливого, независимого судебного корпуса, способного эффективно защищать права граждан и обеспечить верховенство закона.

Успех данной реформы зависит от установления судебной системы, которой будут доверять кыргызстанцы, формирования ее как последней инстанции, обеспечивающей безупречное соблюдение прав граждан, отвечающей требованиям общества, а также способной стоять на страже национальных интересов.

Уверен, что своим ответственным отношением к возложенным на вас высоким и почетным судейским обязанностям, вы оправдаете надежды народа на справедливость и соблюдение законовЖелаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и новых достижений в профессиональной деятельности!"