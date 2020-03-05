Митинги нам дорого обходятся

Столичная мэрия накануне обратилась в судебные органы с иском о запрете проведения митингов и пикетов в центре столицы. Такова была реакция муниципалитета на последнее массовое собрание людей на центральной площади, которое завершилось беспорядками.

Жители столицы вновь испытали до боли знакомое неприятное чувство, когда по городу идет неуправляемая толпа, закидывающая камнями представителей правоохранительных органов, а также припаркованные вдоль дорог машины. Благо милиция смогла разогнать разбушевавшихся молодчиков, но ущерб как городу, в целом, так и отдельным гражданам, в частности, они нанесли довольно внушительный.

Начать следует с того, что на площади Ала–Тоо после проведенной акции протеста остался большой объем мусора - шесть кубометров, что эквивалентно примерно одной тонне. Для его уборки были задействованы 23 сотрудника муниципального предприятия "Тазалык", а также две единицы специальной техники.

Но это не самое страшное. Во время разгона митинга, когда его участники убегали от правоохранителей по центральным улицам, они вытоптали газоны, поджигали мусорные баки, портили другое муниципальное имущество. За ними шли бригады "Тазалыка", убирая мусор и восстанавливая инфраструктуру.

Окончательный ущерб еще не подсчитан, но сумма явно будет немаленькой. И платить за чью–то митинговщину будет городской бюджет (читай: простые горожане, за счет налогов которых казна и пополняется).

Отдельно нужно упомянуть ущерб, нанесенный частным лицам. Это десятки, а то и сотни разбитых камнями автомобилей. В Интернете есть множество видеозаписей, на которых запечатлены "геройства" митингующих. Быть может, видео поможет в поимке преступников.

Как подчеркивает столичный муниципалитет, с организаторами массовой акции была договоренность о том, что они проведут собрание и мирно разойдутся. Под этим подразумевалось и отсутствие мусора, а также порчи муниципального и частного имущества.

Теперь же мэрия хочет обратиться в суд, чтобы запретить проведение подобных акций в центре столицы. Хотя, думается, подобное решение может принять и городской кенеш.

В идеале бузотеров вообще не следует пускать в город. Пусть пикетируют вдали от него. А то приехали, нагадили и уехали, а нам теперь плати за их выходки.