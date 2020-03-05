В Кыргызстане смогут воспользоваться Миграционным кодексом СНГ

Более 6 тысяч представителей стран СНГ, в том числе Кыргызстана, приняли участие в завершившемся в Санкт-Петербурге 4-м Международном Форуме труда. Его материалы теперь будут предложены на рассмотрение государственным и общественным структурам всех государств Содружества.

Как отмечалось в приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам форума, сегодня необходимым является создание условий для раскрытия творческого и профессионального потенциала работников. В ходе форума подчеркивалось, что это - единственный проект в мире, позволяющий обсудить широкую повестку человеческого, кадрового капитала на разных уровнях, в политическом, экономическом, социальном аспектах.

Актуальные проблемы обсудили ведущие эксперты по управлению персоналом, ученые, законодатели, государственные служащие, многие другие. Программа форума объединила более 80 деловых сессий и круглых столов, три выставки, три конференции, кейс-марафон, ворк-шопы, мастер-классы, пленарные сессии и деловые игры. Также работала специализированная выставка "Кадры.Управление.Безопасность", объединившая более 50 экспонентов, и Центр деловых контактов.

Большое внимание было уделено миграционной проблематике. Эксперты подчеркивали: основная задача правового регулирования - сделать миграцию безопасной, упорядоченной и легальной. Пока же мигранты сталкиваются с нарушением условий труда, отсутствием социальной защиты и принуждением к труду насильственными способами. Как отмечал декан факультета социологии Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Скворцов, в минувшем году только в северной столице РФ получили разрешения на работу свыше 240 тысяч приезжих, в основном - граждане Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Как избежать конфликтов между мигрантами, обществом и государством – эта тема остается одной из актуальных.

Решению таких проблем призван способствовать Модельный Миграционный кодекс, разрабатываемый межпарламентской Ассамблеей СНГ. На форуме прошло его широкое обсуждение.

Это - модельный закон, который содержит более 100 страниц и носит рекомендательный характер для всех государств-партнеров. После окончания работы над ним его представят их правительствам. Кодекс, как заявлено, призван отрегулировать миграционные процессы на территории СНГ, повысить их прозрачность и безопасность для всех участников. И будет содержать не только миграционные нормы, но и правовые механизмы трудоустройства и адаптации мигрантов. Ожидается, что вслед за данным документом и по его подобию в странах Содружества должны появиться национальные миграционные кодексы.

В рамках данного форума прошел еще один – 4-й Международный молодежный форум труда. На нем представителей молодого поколения из стран СНГ обсудили актуальные проблемы и вызовы в сфере трудозанятости, персонал-менеджмента, вопросы построения диалога с государством, бизнесом, профсоюзами, НКО и учеными. Одной из ключевых тем стало профессиональное развитие молодежи в цифровую эпоху.