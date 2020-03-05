Районы Бишкека "Токолдош" и "Кузнечная крепость" отданы под снос - депутат

Районы "Токолдош" и "Кузнечная крепость" могут полностью исчезнуть с карты Бишкека. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Евгения Строкова.

К ней обратились жители этих районов, рассказав, что они не могут оформить землю, устроить детей в школу и лишены других гражданских прав.

По словам Евгении Строковой дома в этих районах определены под снос согласно Генеральному плану.

- Люди заселились в этих районах еще в советское время. Да, возможно, был факт самозахвата, но в этих домах выросло уже четыре поколения. Они почти сто лет возделывают там свои огороды, строят дома. Когда они обратились в местные органы власти, чтобы узаконить право собственности, им отказали. Теперь оказалось, что в Токолдош красные книги на землю выданы совершенно чужим людям, которые никогда там не жили. Сегодняшние жители районов, завтра рискуют остаться на улице, - сказала Евгения Строкова.

Она подчеркивает, что есть дискриминация в действиях местных чиновников, которые выдают красные книги одним и отказывают другим.

- Вернусь к жилмассиву Кара-Жыгач. Там продолжаются махинации с землей. Идут слухи, что землю раздают и говорят скорее ее застраивать. Якобы, чем больше людей будет жить, тем быстрее выдадут всем красные книги, - заключила Строкова.