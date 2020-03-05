Жапаров: По нашим требованиям с правительством идут переговоры (видео)

Брат экс-депутата Садыра Жапарова Сабыр Жапаров выступил с видеообращением к кыргызстанцам, в котором осудил незаконные действия митингующих в Бишкеке.

По его словам, впредь нельзя допускать или позволять кому-либо устраивать массовые беспорядки

"Спасибо огромное тем, кто 2 марта действительно пришел поддержать Садыра Жапарова. По всем нашим требованиям сейчас идут переговоры с правительством. Давайте не будем впредь допускать массовые беспорядки. Нашей стране нужен мир. Я разговаривал с Садыром Жапаровым, который также высказался о недопустимости беспорядков и конфликтов в стране. Он просил меня передать свое обращение:

"Уважаемый кыргызский народ, давайте сохраним мир и будем защищать свои права законными путями. Впредь не должно быть так, чтобы нами пользовались третьи силы. Так как по дошедшей до меня информации нас использовали как орудие в своих руках. Все эти беспорядки приведут к тому, что мы потерям свою страну. Слава богу переговоры начались. Давайте сохраним мир", - процитировал он своего брата.

Напомним, 2 марта в Бишкеке прошел митинг в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова, закончившийся массовыми беспорядками.

В ту же ночь были задержаны организаторы митинга экс-депутат Каныбек Осмоналиев, активист Амангелди Артыков и брат Садыра Жапарова Сабыр Жапаров. Позже последний был отпущен, а двое первых были водворены в СИЗО ГКНБ.