ГИС в помощь сельскому хозяйству Кыргызстана

Фото Ольги Ниязалиевой

В конце февраля в Баткене 20 представителей местных органов власти прошли обучение по использованию инструментов геоинформационных систем и картографирования в ежедневной работе. Данный тренинг проводился специалистами Агентства инициатив развития (ADI) в рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) "Климатические действия в Кыргызстане".

Основная задача тренинга – наращивание потенциала местных органов власти и сообщества в применении инструментов и систем ГИС для принятия решений в особо уязвимых сельских районах, подверженных стихийным бедствиям и воздействиям изменения климата.

Программа обучения построена с учетом региональных и районных особенностей Баткенской области, где преобладает натуральное сельское хозяйство – растениеводство и животноводство, а также отмечается высокая степень подверженности частым стихийным бедствиям и климатическим изменениям. При этом использование инструментов ГИС помогают своевременно реагировать на изменение климата и адаптироваться к нему.

В свою очередь сами участники тренинга отметили важность и своевременность обучения работе с инструментами ГИС.

"Я уверен, что информация, полученная на тренинге полезна каждому специалисту и по социальным вопросам, и по чрезвычайным ситуациям и тем, кто занимается земельными и сельскохозяйственными вопросами в ОМСУ. Все мы можем применить технологии ГИС в своей работе. Меня больше впечатлила возможность определить границы и рассчитать расстояние между объектами с помощью карт и снимков из космоса в режиме реального времени, здесь и сейчас", - поделился своим впечатлением заместитель главы Кара Булак айыл окмоту Абдилаким Мансуров.

Как отмечает заместитель представителя ФАО ООН в КР Динара Рахманова: "для заполнения пробелов в этих знаниях, требуются значительные инвестиции. Очень важно повышать навыки и потенциал сотрудников на местах для адаптации и митигации к изменению климата и устойчивого развития страны".

Согласно данным исследования, проведенного в рамках проекта, отмечается существенное воздействие изменения климата на продовольственную безопасность и безопасность питания, а также на рост бедности и миграции в сельской местности. Одна из главных причин связана с ухудшением состояния окружающей среды особенно в уязвимых к изменениям климата и стихийным бедствиям сельских районах.

"Так как я специалист по социальным вопросам и работаю с уязвимыми слоями населения, я узнала на тренинге, что могу отслеживать и отмечать целевые дома, у меня под рукой географические данные местности, каждого дома с которым я работаю. Это просто фантастика", - рассказала одна из участниц тренинга Жумагул Райымкулова, главный специалист по социальным вопросам Суу Башы айыл окмоту.

Проект "Климатические действия в Кыргызстане" реализуется в Ак-Талинском и Баткенском районах, выбранных в качестве пилотных в силу их высокого уровня подверженности и чувствительности к воздействиям изменения климата и зависимости от природных ресурсов. Кроме того, в этих районах отмечаются одни из самых высоких показателей бедности за последние годы.